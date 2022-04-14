Tokenomika pro Botify (BOTIFY)

Zjistěte klíčové informace o Botify (BOTIFY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://botify.cloud/
Bílá kniha:
https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb

Botify (BOTIFY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Botify (BOTIFY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.14M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.06
Historické minimum:
$ 0.002575299097120041
Aktuální cena:
$ 0.007142
Tokenomika Botify (BOTIFY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Botify (BOTIFY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOTIFY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOTIFY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOTIFY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOTIFY!

Jak nakupovat BOTIFY

Chtěli byste si přidat Botify (BOTIFY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BOTIFY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Botify (BOTIFY)

Analýza historie cen BOTIFY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BOTIFY

Chcete vědět, kam může BOTIFY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOTIFY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.