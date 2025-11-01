BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Boost je 0.17045 USD. Sledujte aktualizace cen BOOST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOOST.Dnešní aktuální cena Boost je 0.17045 USD. Sledujte aktualizace cen BOOST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOOST.

Více informací o BOOST

Informace o ceně BOOST

Co je to BOOST

Oficiální webové stránky BOOST

Tokenomika pro BOOST

Předpověď cen BOOST

Historie BOOST

Průvodce nákupem (BOOST)

Převodník BOOST na fiat měnu

BOOST Spot

BOOST USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Boost

Kurz Boost(BOOST)

Aktuální cena 1 BOOST na USD

$0.17051
$0.17051$0.17051
-0.67%1D
USD
Graf aktuální ceny Boost (BOOST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:24 (UTC+8)

Informace o ceně Boost (BOOST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.16782
$ 0.16782$ 0.16782
Nejnižší za 24 h
$ 0.18659
$ 0.18659$ 0.18659
Nejvyšší za 24 h

$ 0.16782
$ 0.16782$ 0.16782

$ 0.18659
$ 0.18659$ 0.18659

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

-3.81%

-0.67%

+11.39%

+11.39%

Cena Boost (BOOST) v reálném čase je $ 0.17045. Za posledních 24 hodin se BOOST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.16782 do maxima $ 0.18659, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOOST v historii je $ 0.19261759528476227, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.043332483940612676.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOOST se za poslední hodinu změnila o -3.81%, za 24 hodin o -0.67% a za posledních 7 dní o +11.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boost (BOOST)

No.696

$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M

$ 70.52K
$ 70.52K$ 70.52K

$ 170.45M
$ 170.45M$ 170.45M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Boost je $ 27.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 70.52K. Objem v oběhu BOOST je 158.86M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 170.45M.

Historie cen v USD pro Boost (BOOST)

Sledujte změny cen Boost pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0011501-0.67%
30 dní$ +0.06027+54.70%
60 dní$ +0.16045+1,604.50%
90 dní$ +0.16045+1,604.50%
Změna ceny Boost dnes

Dnes zaznamenal BOOST změnu o $ -0.0011501 (-0.67%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Boost za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.06027 (+54.70%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Boost za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOOST ke změně o $ +0.16045 (+1,604.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Boost za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.16045 (+1,604.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Boost (BOOST)?

Podívejte se na stránku Historie cen Boost.

Co je Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Boost investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOOSTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Boost na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Boost a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Boost (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boost (BOOST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boost (BOOST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boost.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boost!

Tokenomika pro Boost (BOOST)

Pochopení tokenomiky Boost (BOOST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOOST hned teď!

Jak nakupovat Boost (BOOST)

Snažíte se zjistit, jak koupit Boost? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Boost podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BOOST na místní měny

1 Boost(BOOST) na VND
4,485.39175
1 Boost(BOOST) na AUD
A$0.259084
1 Boost(BOOST) na GBP
0.129542
1 Boost(BOOST) na EUR
0.146587
1 Boost(BOOST) na USD
$0.17045
1 Boost(BOOST) na MYR
RM0.7141855
1 Boost(BOOST) na TRY
7.1640135
1 Boost(BOOST) na JPY
¥26.07885
1 Boost(BOOST) na ARS
ARS$245.250278
1 Boost(BOOST) na RUB
13.7024755
1 Boost(BOOST) na INR
15.142778
1 Boost(BOOST) na IDR
Rp2,840.832197
1 Boost(BOOST) na PHP
10.0037105
1 Boost(BOOST) na EGP
￡E.8.0196725
1 Boost(BOOST) na BRL
R$0.9153165
1 Boost(BOOST) na CAD
C$0.23863
1 Boost(BOOST) na BDT
20.849444
1 Boost(BOOST) na NGN
246.6701265
1 Boost(BOOST) na COP
$655.5762675
1 Boost(BOOST) na ZAR
R.2.9573075
1 Boost(BOOST) na UAH
7.1503775
1 Boost(BOOST) na TZS
T.Sh.419.8268725
1 Boost(BOOST) na VES
Bs37.66945
1 Boost(BOOST) na CLP
$160.5639
1 Boost(BOOST) na PKR
Rs47.8777005
1 Boost(BOOST) na KZT
90.328273
1 Boost(BOOST) na THB
฿5.491899
1 Boost(BOOST) na TWD
NT$5.2481555
1 Boost(BOOST) na AED
د.إ0.6255515
1 Boost(BOOST) na CHF
Fr0.13636
1 Boost(BOOST) na HKD
HK$1.3243965
1 Boost(BOOST) na AMD
֏65.231215
1 Boost(BOOST) na MAD
.د.م1.5766625
1 Boost(BOOST) na MXN
$3.163552
1 Boost(BOOST) na SAR
ريال0.6391875
1 Boost(BOOST) na ETB
Br26.286799
1 Boost(BOOST) na KES
KSh22.0204355
1 Boost(BOOST) na JOD
د.أ0.12084905
1 Boost(BOOST) na PLN
0.627256
1 Boost(BOOST) na RON
лв0.7516845
1 Boost(BOOST) na SEK
kr1.615866
1 Boost(BOOST) na BGN
лв0.2880605
1 Boost(BOOST) na HUF
Ft57.3513115
1 Boost(BOOST) na CZK
3.5947905
1 Boost(BOOST) na KWD
د.ك0.0521577
1 Boost(BOOST) na ILS
0.5539625
1 Boost(BOOST) na BOB
Bs1.1778095
1 Boost(BOOST) na AZN
0.289765
1 Boost(BOOST) na TJS
SM1.5698445
1 Boost(BOOST) na GEL
0.4619195
1 Boost(BOOST) na AOA
Kz156.2327655
1 Boost(BOOST) na BHD
.د.ب0.0640892
1 Boost(BOOST) na BMD
$0.17045
1 Boost(BOOST) na DKK
kr1.1028115
1 Boost(BOOST) na HNL
L4.486244
1 Boost(BOOST) na MUR
7.796383
1 Boost(BOOST) na NAD
$2.945376
1 Boost(BOOST) na NOK
kr1.724954
1 Boost(BOOST) na NZD
$0.296583
1 Boost(BOOST) na PAB
B/.0.17045
1 Boost(BOOST) na PGK
K0.7175945
1 Boost(BOOST) na QAR
ر.ق0.620438
1 Boost(BOOST) na RSD
дин.17.314311
1 Boost(BOOST) na UZS
soʻm2,053.6139855
1 Boost(BOOST) na ALL
L14.2854145
1 Boost(BOOST) na ANG
ƒ0.3051055
1 Boost(BOOST) na AWG
ƒ0.3051055
1 Boost(BOOST) na BBD
$0.3409
1 Boost(BOOST) na BAM
KM0.286356
1 Boost(BOOST) na BIF
Fr504.1911
1 Boost(BOOST) na BND
$0.221585
1 Boost(BOOST) na BSD
$0.17045
1 Boost(BOOST) na JMD
$27.384497
1 Boost(BOOST) na KHR
684.537427
1 Boost(BOOST) na KMF
Fr72.6117
1 Boost(BOOST) na LAK
3,705.4347085
1 Boost(BOOST) na LKR
රු51.949751
1 Boost(BOOST) na MDL
L2.880605
1 Boost(BOOST) na MGA
Ar767.792025
1 Boost(BOOST) na MOP
P1.3653045
1 Boost(BOOST) na MVR
2.607885
1 Boost(BOOST) na MWK
MK295.9199495
1 Boost(BOOST) na MZN
MT10.891755
1 Boost(BOOST) na NPR
रु24.200491
1 Boost(BOOST) na PYG
1,208.8314
1 Boost(BOOST) na RWF
Fr247.66385
1 Boost(BOOST) na SBD
$1.4028035
1 Boost(BOOST) na SCR
2.328347
1 Boost(BOOST) na SRD
$6.562325
1 Boost(BOOST) na SVC
$1.4914375
1 Boost(BOOST) na SZL
L2.9573075
1 Boost(BOOST) na TMT
m0.596575
1 Boost(BOOST) na TND
د.ت0.50061165
1 Boost(BOOST) na TTD
$1.1539465
1 Boost(BOOST) na UGX
Sh593.8478
1 Boost(BOOST) na XAF
Fr96.30425
1 Boost(BOOST) na XCD
$0.460215
1 Boost(BOOST) na XOF
Fr96.30425
1 Boost(BOOST) na XPF
Fr17.3859
1 Boost(BOOST) na BWP
P2.290848
1 Boost(BOOST) na BZD
$0.3426045
1 Boost(BOOST) na CVE
$16.2762705
1 Boost(BOOST) na DJF
Fr30.16965
1 Boost(BOOST) na DOP
$10.9241405
1 Boost(BOOST) na DZD
د.ج22.155091
1 Boost(BOOST) na FJD
$0.385217
1 Boost(BOOST) na GNF
Fr1,482.06275
1 Boost(BOOST) na GTQ
Q1.3073515
1 Boost(BOOST) na GYD
$35.695639
1 Boost(BOOST) na ISK
kr21.30625

Zdroj Boost

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Boost, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Boost
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boost

Jakou hodnotu má dnes Boost (BOOST)?
Aktuální cena BOOST v USD je 0.17045 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOOST v USD?
Aktuální cena BOOST v USD je $ 0.17045. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boost?
Tržní kapitalizace BOOST je $ 27.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOOST v oběhu?
Objem BOOST v oběhu je 158.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOOST?
BOOST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.19261759528476227 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOOST?
BOOST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.043332483940612676 USD.
Jaký je objem obchodování BOOST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOOST je $ 70.52K USD.
Dosáhne BOOST letos vyšší ceny?
BOOST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOOST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boost (BOOST)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BOOST na USD

Částka

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.17045 USD

Obchodujte BOOST

BOOST/USDT
$0.17033
$0.17033$0.17033
-0.80%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,980.51
$109,980.51$109,980.51

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.51
$3,854.51$3,854.51

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02508
$0.02508$0.02508

-22.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.27
$185.27$185.27

-1.53%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.51
$3,854.51$3,854.51

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,980.51
$109,980.51$109,980.51

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.27
$185.27$185.27

-1.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5023
$2.5023$2.5023

-0.85%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.66
$1,084.66$1,084.66

+0.02%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000477
$0.000477$0.000477

+138.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0054
$0.0054$0.0054

+116.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20801
$0.20801$0.20801

+49.44%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7287
$0.7287$0.7287

+41.57%