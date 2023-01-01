Tokenomika pro Bonk (BONK)

Zjistěte klíčové informace o Bonk (BONK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Oficiální webové stránky:
https://www.bonkcoin.com/
Bílá kniha:
https://assets-global.website-files.com/63d9862f53dc8e65d16eb0e0/63de6fb910d0b94a933c4a2f_BONK-PAPER-040223.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

Bonk (BONK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bonk (BONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.17B
$ 2.17B
Celkový objem:
$ 88.87T
$ 88.87T
Objem v oběhu:
$ 80.53T
$ 80.53T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.39B
$ 2.39B
Historické maximum:
$ 0.00005993
$ 0.00005993
Historické minimum:
$ 0.000000091971686428
$ 0.000000091971686428
Aktuální cena:
$ 0.00002694
$ 0.00002694

Hloubková struktura tokenu Bonk (BONK)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů BONK. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
  • Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BONK tokens is as follows:

Allocation Recipient% of SupplyAmount (BONK)
Solana NFT Projects21.0%21,000,000,000,000
Early Contributors21.0%21,000,000,000,000
BONKDAO15.8%15,800,000,000,000
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%15,800,000,000,000
Solana Artists & Collectors10.5%10,500,000,000,000
Initial Liquidity5.3%5,300,000,000,000
Solana Developers5.3%5,300,000,000,000
Marketing5.3%5,300,000,000,000
  • No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.

Usage and Incentive Mechanisms

Primary Uses:

  • Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
  • DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
  • Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
  • Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
  • Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.

Incentive Mechanisms:

  • esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
  • Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).

Locking and Unlocking Mechanisms

Locking

  • esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
  • Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.

Unlocking

Allocation RecipientUnlock TypeGranularityStart DateEnd DateLocking Period (days)
Early ContributorsLinearDaily2023-01-012025-12-311,096
  • Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
  • esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.

Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking

Allocation Recipient% of SupplyLocking MechanismUnlocking Period
Solana NFT Projects21.0%Not specifiedNot specified
Early Contributors21.0%3-year linear vesting2023-01-01 to 2025-12-31
BONKDAO15.8%Not specifiedNot specified
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%Not specifiedNot specified
Solana Artists & Collectors10.5%Not specifiedNot specified
Initial Liquidity5.3%Not specifiedNot specified
Solana Developers5.3%Not specifiedNot specified
Marketing5.3%Not specifiedNot specified

Additional Notes

  • No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
  • No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
  • Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.

In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.

Tokenomika Bonk (BONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bonk (BONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BONK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBONK!

Jak nakupovat BONK

Chtěli byste si přidat Bonk (BONK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BONK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Bonk (BONK)

Analýza historie cen BONK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BONK

Chcete vědět, kam může BONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.