Tokenomika pro BOOK OF MEME (BOME)

Zjistěte klíčové informace o BOOK OF MEME (BOME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

Oficiální webové stránky:
https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82

BOOK OF MEME (BOME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BOOK OF MEME (BOME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 151.26M
$ 151.26M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 68.92B
$ 68.92B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.03
$ 0.03
Historické minimum:
$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206
Aktuální cena:
$ 0.0021948
$ 0.0021948

Tokenomika BOOK OF MEME (BOME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BOOK OF MEME (BOME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOME!

Jak nakupovat BOME

Chtěli byste si přidat BOOK OF MEME (BOME) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BOME, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BOOK OF MEME (BOME)

Analýza historie cen BOME pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BOME

Chcete vědět, kam může BOME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.