Tokenomika pro Bifrost (BNC)
Informace o Bifrost (BNC)
Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
Bifrost (BNC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bifrost (BNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bifrost (BNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bifrost (BNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BNC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNC!
Jak nakupovat BNC
Chtěli byste si přidat Bifrost (BNC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BNC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Bifrost (BNC)
Analýza historie cen BNC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny BNC
Chcete vědět, kam může BNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Bifrost (BNC)
Částka
1 BNC = 0.11434 USD