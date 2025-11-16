Tokenomika pro BluWhale AI (BLUAI)

Tokenomika pro BluWhale AI (BLUAI)

Zjistěte klíčové informace o BluWhale AI (BLUAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-16 02:40:23 (UTC+8)
BluWhale AI (BLUAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BluWhale AI (BLUAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 109.10M
Historické maximum:
$ 0.0378
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.01091
Informace o BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Oficiální webové stránky:
https://www.bluwhale.com/
Bílá kniha:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xed9ae3def8d6f052971bb8b6d1975ff267cf9aad

Tokenomika BluWhale AI (BLUAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BluWhale AI (BLUAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLUAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLUAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLUAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLUAI!

