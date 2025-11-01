BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BluWhale AI je 0.02102 USD. Sledujte aktualizace cen BLUAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLUAI.Dnešní aktuální cena BluWhale AI je 0.02102 USD. Sledujte aktualizace cen BLUAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLUAI.

Kurz BluWhale AI(BLUAI)

Aktuální cena 1 BLUAI na USD

$0.02102
+0.67%1D
USD
Graf aktuální ceny BluWhale AI (BLUAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:58:57 (UTC+8)

Informace o ceně BluWhale AI (BLUAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01997
Nejnižší za 24 h
$ 0.02167
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01997
$ 0.02167
--
--
+0.43%

+0.67%

-12.46%

-12.46%

Cena BluWhale AI (BLUAI) v reálném čase je $ 0.02102. Za posledních 24 hodin se BLUAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01997 do maxima $ 0.02167, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLUAI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLUAI se za poslední hodinu změnila o +0.43%, za 24 hodin o +0.67% a za posledních 7 dní o -12.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BluWhale AI (BLUAI)

--
$ 773.23K
$ 773.23K$ 773.23K

$ 210.20M
$ 210.20M$ 210.20M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Aktuální tržní kapitalizace BluWhale AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 773.23K. Objem v oběhu BLUAI je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 210.20M.

Historie cen v USD pro BluWhale AI (BLUAI)

Sledujte změny cen BluWhale AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001399+0.67%
30 dní$ +0.01602+320.40%
60 dní$ +0.01602+320.40%
90 dní$ +0.01602+320.40%
Změna ceny BluWhale AI dnes

Dnes zaznamenal BLUAI změnu o $ +0.0001399 (+0.67%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny BluWhale AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01602 (+320.40%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny BluWhale AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BLUAI ke změně o $ +0.01602 (+320.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny BluWhale AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01602 (+320.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům BluWhale AI (BLUAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen BluWhale AI.

Co je BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich BluWhale AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BLUAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o BluWhale AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na BluWhale AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny BluWhale AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BluWhale AI (BLUAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BluWhale AI (BLUAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BluWhale AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BluWhale AI!

Tokenomika pro BluWhale AI (BLUAI)

Pochopení tokenomiky BluWhale AI (BLUAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLUAI hned teď!

Jak nakupovat BluWhale AI (BLUAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit BluWhale AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit BluWhale AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BLUAI na místní měny

1 BluWhale AI(BLUAI) na VND
553.1413
1 BluWhale AI(BLUAI) na AUD
A$0.0319504
1 BluWhale AI(BLUAI) na GBP
0.0159752
1 BluWhale AI(BLUAI) na EUR
0.0180772
1 BluWhale AI(BLUAI) na USD
$0.02102
1 BluWhale AI(BLUAI) na MYR
RM0.0880738
1 BluWhale AI(BLUAI) na TRY
0.8834706
1 BluWhale AI(BLUAI) na JPY
¥3.21606
1 BluWhale AI(BLUAI) na ARS
ARS$30.1578144
1 BluWhale AI(BLUAI) na RUB
1.6897978
1 BluWhale AI(BLUAI) na INR
1.8659454
1 BluWhale AI(BLUAI) na IDR
Rp350.3331932
1 BluWhale AI(BLUAI) na PHP
1.2336638
1 BluWhale AI(BLUAI) na EGP
￡E.0.9927746
1 BluWhale AI(BLUAI) na BRL
R$0.1128774
1 BluWhale AI(BLUAI) na CAD
C$0.029428
1 BluWhale AI(BLUAI) na BDT
2.5711664
1 BluWhale AI(BLUAI) na NGN
30.3755816
1 BluWhale AI(BLUAI) na COP
$80.846073
1 BluWhale AI(BLUAI) na ZAR
R.0.3651174
1 BluWhale AI(BLUAI) na UAH
0.881789
1 BluWhale AI(BLUAI) na TZS
T.Sh.51.5195996
1 BluWhale AI(BLUAI) na VES
Bs4.64542
1 BluWhale AI(BLUAI) na CLP
$19.80084
1 BluWhale AI(BLUAI) na PKR
Rs5.936048
1 BluWhale AI(BLUAI) na KZT
11.0981396
1 BluWhale AI(BLUAI) na THB
฿0.6772644
1 BluWhale AI(BLUAI) na TWD
NT$0.6472058
1 BluWhale AI(BLUAI) na AED
د.إ0.0771434
1 BluWhale AI(BLUAI) na CHF
Fr0.016816
1 BluWhale AI(BLUAI) na HKD
HK$0.1633254
1 BluWhale AI(BLUAI) na AMD
֏8.0166076
1 BluWhale AI(BLUAI) na MAD
.د.م0.1940146
1 BluWhale AI(BLUAI) na MXN
$0.3901312
1 BluWhale AI(BLUAI) na SAR
ريال0.078825
1 BluWhale AI(BLUAI) na ETB
Br3.2293026
1 BluWhale AI(BLUAI) na KES
KSh2.7082168
1 BluWhale AI(BLUAI) na JOD
د.أ0.01490318
1 BluWhale AI(BLUAI) na PLN
0.0773536
1 BluWhale AI(BLUAI) na RON
лв0.0926982
1 BluWhale AI(BLUAI) na SEK
kr0.1992696
1 BluWhale AI(BLUAI) na BGN
лв0.0355238
1 BluWhale AI(BLUAI) na HUF
Ft7.0725994
1 BluWhale AI(BLUAI) na CZK
0.4433118
1 BluWhale AI(BLUAI) na KWD
د.ك0.0064111
1 BluWhale AI(BLUAI) na ILS
0.068315
1 BluWhale AI(BLUAI) na BOB
Bs0.1452482
1 BluWhale AI(BLUAI) na AZN
0.035734
1 BluWhale AI(BLUAI) na TJS
SM0.1929636
1 BluWhale AI(BLUAI) na GEL
0.0569642
1 BluWhale AI(BLUAI) na AOA
Kz19.2667218
1 BluWhale AI(BLUAI) na BHD
.د.ب0.0078825
1 BluWhale AI(BLUAI) na BMD
$0.02102
1 BluWhale AI(BLUAI) na DKK
kr0.1359994
1 BluWhale AI(BLUAI) na HNL
L0.5511444
1 BluWhale AI(BLUAI) na MUR
0.9614548
1 BluWhale AI(BLUAI) na NAD
$0.3634358
1 BluWhale AI(BLUAI) na NOK
kr0.2127224
1 BluWhale AI(BLUAI) na NZD
$0.0365748
1 BluWhale AI(BLUAI) na PAB
B/.0.02102
1 BluWhale AI(BLUAI) na PGK
K0.088284
1 BluWhale AI(BLUAI) na QAR
ر.ق0.0763026
1 BluWhale AI(BLUAI) na RSD
дин.2.1352116
1 BluWhale AI(BLUAI) na UZS
soʻm250.2380552
1 BluWhale AI(BLUAI) na ALL
L1.7549598
1 BluWhale AI(BLUAI) na ANG
ƒ0.0376258
1 BluWhale AI(BLUAI) na AWG
ƒ0.0376258
1 BluWhale AI(BLUAI) na BBD
$0.04204
1 BluWhale AI(BLUAI) na BAM
KM0.0353136
1 BluWhale AI(BLUAI) na BIF
Fr61.44146
1 BluWhale AI(BLUAI) na BND
$0.0271158
1 BluWhale AI(BLUAI) na BSD
$0.02102
1 BluWhale AI(BLUAI) na JMD
$3.364251
1 BluWhale AI(BLUAI) na KHR
84.08
1 BluWhale AI(BLUAI) na KMF
Fr8.95452
1 BluWhale AI(BLUAI) na LAK
456.9565126
1 BluWhale AI(BLUAI) na LKR
රු6.3812516
1 BluWhale AI(BLUAI) na MDL
L0.3567094
1 BluWhale AI(BLUAI) na MGA
Ar94.259986
1 BluWhale AI(BLUAI) na MOP
P0.1683702
1 BluWhale AI(BLUAI) na MVR
0.321606
1 BluWhale AI(BLUAI) na MWK
MK36.366702
1 BluWhale AI(BLUAI) na MZN
MT1.343178
1 BluWhale AI(BLUAI) na NPR
रु2.9730688
1 BluWhale AI(BLUAI) na PYG
149.07384
1 BluWhale AI(BLUAI) na RWF
Fr30.54206
1 BluWhale AI(BLUAI) na SBD
$0.1729946
1 BluWhale AI(BLUAI) na SCR
0.2871332
1 BluWhale AI(BLUAI) na SRD
$0.80927
1 BluWhale AI(BLUAI) na SVC
$0.183925
1 BluWhale AI(BLUAI) na SZL
L0.3634358
1 BluWhale AI(BLUAI) na TMT
m0.07357
1 BluWhale AI(BLUAI) na TND
د.ت0.06188288
1 BluWhale AI(BLUAI) na TTD
$0.1423054
1 BluWhale AI(BLUAI) na UGX
Sh72.98144
1 BluWhale AI(BLUAI) na XAF
Fr11.8763
1 BluWhale AI(BLUAI) na XCD
$0.056754
1 BluWhale AI(BLUAI) na XOF
Fr11.8763
1 BluWhale AI(BLUAI) na XPF
Fr2.14404
1 BluWhale AI(BLUAI) na BWP
P0.2814578
1 BluWhale AI(BLUAI) na BZD
$0.0422502
1 BluWhale AI(BLUAI) na CVE
$1.997951
1 BluWhale AI(BLUAI) na DJF
Fr3.72054
1 BluWhale AI(BLUAI) na DOP
$1.3465412
1 BluWhale AI(BLUAI) na DZD
د.ج2.7319694
1 BluWhale AI(BLUAI) na FJD
$0.0475052
1 BluWhale AI(BLUAI) na GNF
Fr181.1924
1 BluWhale AI(BLUAI) na GTQ
Q0.1605928
1 BluWhale AI(BLUAI) na GYD
$4.4020084
1 BluWhale AI(BLUAI) na ISK
kr2.60648

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BluWhale AI

Jakou hodnotu má dnes BluWhale AI (BLUAI)?
Aktuální cena BLUAI v USD je 0.02102 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLUAI v USD?
Aktuální cena BLUAI v USD je $ 0.02102. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BluWhale AI?
Tržní kapitalizace BLUAI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLUAI v oběhu?
Objem BLUAI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLUAI?
BLUAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLUAI?
BLUAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BLUAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLUAI je $ 773.23K USD.
Dosáhne BLUAI letos vyšší ceny?
BLUAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLUAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:58:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BluWhale AI (BLUAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

