Tokenomika pro Big Time (BIGTIME)

Tokenomika pro Big Time (BIGTIME)

Zjistěte klíčové informace o Big Time (BIGTIME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Oficiální webové stránky:
https://bigtime.gg/
Bílá kniha:
https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194

Big Time (BIGTIME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Big Time (BIGTIME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 121.95M
$ 121.95M$ 121.95M
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Objem v oběhu:
$ 1.96B
$ 1.96B$ 1.96B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 311.70M
$ 311.70M$ 311.70M
Historické maximum:
$ 0.99717
$ 0.99717$ 0.99717
Historické minimum:
$ 0.04126017151234018
$ 0.04126017151234018$ 0.04126017151234018
Aktuální cena:
$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234

Tokenomika Big Time (BIGTIME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Big Time (BIGTIME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BIGTIME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BIGTIME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BIGTIME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIGTIME!

Jak nakupovat BIGTIME

Chtěli byste si přidat Big Time (BIGTIME) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BIGTIME, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Big Time (BIGTIME)

Analýza historie cen BIGTIME pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BIGTIME

Chcete vědět, kam může BIGTIME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BIGTIME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.