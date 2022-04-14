Tokenomika pro BlackCardCoin (BCCOIN)

Zjistěte klíčové informace o BlackCardCoin (BCCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BlackCardCoin (BCCOIN)

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Oficiální webové stránky:
https://blackcardcoin.com
Bílá kniha:
https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA..
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795

BlackCardCoin (BCCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BlackCardCoin (BCCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Celkový objem:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.04M
$ 22.04M$ 22.04M
Historické maximum:
$ 33
$ 33$ 33
Historické minimum:
$ 0.029521368654668333
$ 0.029521368654668333$ 0.029521368654668333
Aktuální cena:
$ 0.14694
$ 0.14694$ 0.14694

Tokenomika BlackCardCoin (BCCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BlackCardCoin (BCCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BCCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BCCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BCCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBCCOIN!

Jak nakupovat BCCOIN

Chtěli byste si přidat BlackCardCoin (BCCOIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BCCOIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BlackCardCoin (BCCOIN)

Analýza historie cen BCCOIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BCCOIN

Chcete vědět, kam může BCCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BCCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.