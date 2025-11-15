Tokenomika pro BBSNEK (BBSNEK)

Tokenomika pro BBSNEK (BBSNEK)

Zjistěte klíčové informace o BBSNEK (BBSNEK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:20:43 (UTC+8)
USD

BBSNEK (BBSNEK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BBSNEK (BBSNEK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 69.70B
$ 69.70B$ 69.70B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
Historické maximum:
$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.00002
$ 0.00002$ 0.00002

Informace o BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

Oficiální webové stránky:
https://babysnek.io/
Bílá kniha:
https://babysnek.io/Whitepaper_Rev._5.pdf
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/7507734918533b3b896241b4704f3d4ce805256b01da6fcede43043642616279534e454b

Tokenomika BBSNEK (BBSNEK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BBSNEK (BBSNEK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBSNEK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBSNEK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBSNEK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBSNEK!

Jak nakupovat BBSNEK

Chtěli byste si přidat BBSNEK (BBSNEK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BBSNEK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BBSNEK (BBSNEK)

Analýza historie cen BBSNEK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BBSNEK

Chcete vědět, kam může BBSNEK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BBSNEK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim