Tokenomika pro CDARI (BAC)

Zjistěte klíčové informace o CDARI (BAC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CDARI (BAC)

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

Oficiální webové stránky:
https://cdari.io/
Bílá kniha:
https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/
Block Explorer:
https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD

CDARI (BAC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CDARI (BAC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 21.3146
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 4.8119
Tokenomika CDARI (BAC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CDARI (BAC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BAC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BAC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BAC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBAC!

Jak nakupovat BAC

Chtěli byste si přidat CDARI (BAC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BAC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CDARI (BAC)

Analýza historie cen BAC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BAC

Chcete vědět, kam může BAC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BAC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.