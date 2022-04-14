Tokenomika pro Aleph Zero (AZERO)

Zjistěte klíčové informace o Aleph Zero (AZERO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Oficiální webové stránky:
https://www.alephzero.org
Bílá kniha:
https://docs.alephzero.org/
Block Explorer:
https://alephzero.subscan.io/

Aleph Zero (AZERO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aleph Zero (AZERO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M
Celkový objem:
Objem v oběhu:
$ 266.78M
$ 266.78M$ 266.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 3.0991
$ 3.0991$ 3.0991
Historické minimum:
$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283
Aktuální cena:
$ 0.02382
$ 0.02382$ 0.02382

Tokenomika Aleph Zero (AZERO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aleph Zero (AZERO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AZERO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AZERO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AZERO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAZERO!

Jak nakupovat AZERO

Chtěli byste si přidat Aleph Zero (AZERO) do svého portfolia?

Historie cen pro Aleph Zero (AZERO)

Analýza historie cen AZERO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AZERO

Chcete vědět, kam může AZERO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AZERO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.