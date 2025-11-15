Tokenomika pro AVIAH Protocol (AVIAH)

Tokenomika pro AVIAH Protocol (AVIAH)

Zjistěte klíčové informace o AVIAH Protocol (AVIAH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:58:44 (UTC+8)
AVIAH Protocol (AVIAH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AVIAH Protocol (AVIAH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 5.00B
$ 5.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.59B
$ 29.59B
Historické maximum:
$ 8.9
$ 8.9
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 5.919
$ 5.919

Informace o AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://aviah.ai/
Bílá kniha:
https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

Tokenomika AVIAH Protocol (AVIAH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AVIAH Protocol (AVIAH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AVIAH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AVIAH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AVIAH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAVIAH!

Jak nakupovat AVIAH

Chtěli byste si přidat AVIAH Protocol (AVIAH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AVIAH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AVIAH Protocol (AVIAH)

Analýza historie cen AVIAH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AVIAH

Chcete vědět, kam může AVIAH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AVIAH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

