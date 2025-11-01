BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AVIAH Protocol je 6.132 USD. Sledujte aktualizace cen AVIAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AVIAH.

Více informací o AVIAH

Informace o ceně AVIAH

Co je to AVIAH

Bílá kniha pro AVIAH

Oficiální webové stránky AVIAH

Tokenomika pro AVIAH

Předpověď cen AVIAH

Historie AVIAH

Průvodce nákupem (AVIAH)

Převodník AVIAH na fiat měnu

AVIAH Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo AVIAH Protocol

Kurz AVIAH Protocol(AVIAH)

Aktuální cena 1 AVIAH na USD

0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny AVIAH Protocol (AVIAH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:05 (UTC+8)

Informace o ceně AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.04%

0.00%

-0.41%

-0.41%

Cena AVIAH Protocol (AVIAH) v reálném čase je $ 6.132. Za posledních 24 hodin se AVIAH obchodoval v rozmezí od minima $ 6.13 do maxima $ 6.137, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AVIAH v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AVIAH se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o -0.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AVIAH Protocol (AVIAH)

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

$ 30.66B
$ 30.66B$ 30.66B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

Aktuální tržní kapitalizace AVIAH Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.08K. Objem v oběhu AVIAH je --, přičemž celková zásoba je 5000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.66B.

Historie cen v USD pro AVIAH Protocol (AVIAH)

Sledujte změny cen AVIAH Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ +0.263+4.48%
60 dní$ +3.632+145.28%
90 dní$ +3.632+145.28%
Změna ceny AVIAH Protocol dnes

Dnes zaznamenal AVIAH změnu o $ 0 (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny AVIAH Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.263 (+4.48%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny AVIAH Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AVIAH ke změně o $ +3.632 (+145.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny AVIAH Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +3.632 (+145.28%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům AVIAH Protocol (AVIAH)?

Podívejte se na stránku Historie cen AVIAH Protocol.

Co je AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich AVIAH Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AVIAHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o AVIAH Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na AVIAH Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny AVIAH Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AVIAH Protocol (AVIAH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AVIAH Protocol (AVIAH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AVIAH Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AVIAH Protocol!

Tokenomika pro AVIAH Protocol (AVIAH)

Pochopení tokenomiky AVIAH Protocol (AVIAH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AVIAH hned teď!

Jak nakupovat AVIAH Protocol (AVIAH)

Snažíte se zjistit, jak koupit AVIAH Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit AVIAH Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AVIAH na místní měny

Zdroj AVIAH Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s AVIAH Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka AVIAH Protocol
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AVIAH Protocol

Jakou hodnotu má dnes AVIAH Protocol (AVIAH)?
Aktuální cena AVIAH v USD je 6.132 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AVIAH v USD?
Aktuální cena AVIAH v USD je $ 6.132. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AVIAH Protocol?
Tržní kapitalizace AVIAH je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AVIAH v oběhu?
Objem AVIAH v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AVIAH?
AVIAH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AVIAH?
AVIAH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování AVIAH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AVIAH je $ 68.08K USD.
Dosáhne AVIAH letos vyšší ceny?
AVIAH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAVIAH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AVIAH Protocol (AVIAH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

