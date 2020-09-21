Tokenomika pro Avalanche (AVAX)
Informace o Avalanche (AVAX)
Lavina je nejrychlejší platforma pro chytré smlouvy v průmyslu blockchainu, měřeno časem na dosažení konečného stavu, a má nejvíce validátorů zajišťujících bezpečnost své činnosti ze všech protokolů založených na důkazu o podílu. Lavina je ohromující rychlá, nízkonákladová a ekologická. Jakákoliv aplikace s chytrými smlouvami může na Lavina předčit svou konkurenci.
Avalanche (AVAX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Avalanche (AVAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Avalanche (AVAX)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů AVAX. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche blockchain, designed to secure the network, pay transaction fees, and serve as the unit of account across its ecosystem. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
1. Issuance Mechanism
- Genesis Supply: 360 million AVAX were minted at genesis.
- Maximum Supply: Capped at 720 million AVAX.
- Ongoing Issuance: New AVAX is minted as staking rewards for validators, offsetting tokens burned via transaction fees. The protocol is designed to remain inflationary until the cap is reached, with the rate and timeline subject to governance changes.
2. Allocation Mechanism
The initial AVAX supply was distributed across several categories, each with specific vesting and unlocking schedules:
|Allocation Category
|Vesting/Unlocking Details
|Seed Sale
|10% at mainnet launch, 22.5% after ~3 months, 67.5% quarterly until ~1 year after launch
|Private Sale
|Same as Seed Sale
|Public Sale A1
|10% at launch, 22.5% after ~3 months, 67.5% quarterly until ~1 year after launch
|Public Sale A2
|10% at launch, 15% after ~3 months, 75% quarterly until ~1.5 years after launch
|Public Sale B
|Fully unlocked at mainnet launch
|Testnet Incentive Program
|Same as Seed Sale
|Community & Development Endowment
|1-year vesting from grant date
|Foundation
|10-year quarterly vesting starting ~3 months after launch
|Team
|4-year quarterly vesting starting ~3 months after launch
|Strategic Partners
|4-year vesting from grant date
|Airdrop
|4-year vesting from grant date
3. Usage and Incentive Mechanisms
- Staking & Security: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX to participate in network validation. Delegators can stake a minimum of 25 AVAX to existing validators. Both earn staking rewards, with a current APY of ~7.6% (as of late 2024).
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply.
- Ecosystem Incentives: Programs like Avalanche Rush, Multiverse, and Memecoin Rush distribute AVAX to incentivize DeFi, NFT, and subnet activity.
- Airdrops & Grants: Used to bootstrap community and ecosystem growth.
- Cross-Chain Operations: AVAX is used for bridging assets and facilitating interoperability within the Avalanche ecosystem.
4. Locking Mechanism
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, strategic partners, airdrop, etc.) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks (quarterly or annually).
- Staking Lock: Staked AVAX (for both validators and delegators) is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Foundation Practice: The Avalanche Foundation stakes the majority of its locked and unlocked tokens, often for the maximum allowed duration, to support network security.
5. Unlocking Time
- Programmatic Unlocks: Unlocks occur automatically per the vesting schedule. For example, the Foundation’s tokens unlock every quarter for 10 years, while team and strategic partner tokens unlock quarterly over 4 years.
- Recent/Upcoming Unlocks: As of August 20, 2024, 9.54 million AVAX (2.65% of the initial vesting allocation) were unlocked, distributed among strategic partners, the team, the foundation, and airdrop recipients.
- Unlocking Table Example:
|Category
|Unlock Start
|Unlock End
|Vesting/Unlocking Details
|Strategic Partners
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year vesting from grant date
|Team
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year quarterly vesting starting 2020-12-09
|Foundation
|2020-09-21
|2030-07-20
|10-year quarterly vesting starting 2020-12-09
|Airdrop
|2020-09-21
|2030-07-20
|4-year vesting from grant date
|Public Sale A1/A2
|2020-09-21
|2030-07-20
|10% at launch, remainder quarterly over 1-1.5 years
|Community Endowment
|2020-09-21
|2030-07-20
|1-year vesting from grant date
6. Additional Notes
- No Slashing: Avalanche does not slash staked tokens for validator misbehavior, but non-performing validators forfeit rewards.
- Governance: Future governance may adjust emission rates, staking parameters, and fee mechanisms.
- Burn Mechanism: All transaction fees are burned, directly reducing supply and counteracting inflation from staking rewards.
7. Summary Table: AVAX Tokenomics
|Feature
|Details
|Max Supply
|720,000,000 AVAX
|Genesis Supply
|360,000,000 AVAX
|Issuance
|Staking rewards, offset by fee burns
|Staking
|Validators: 2,000 AVAX min, Delegators: 25 AVAX min, Lock: 2 weeks–1 year
|Vesting
|Team: 4 years, Foundation: 10 years, Strategic Partners: 4 years, Airdrop: 4 years
|Fee Model
|All fees paid in AVAX and burned
|Incentives
|DeFi/NFT/Subnet programs, airdrops, grants
|Unlocks
|Programmatic, quarterly/annual, per allocation schedule
8. Implications and Analysis
Avalanche’s tokenomics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and supply management. The combination of capped supply, ongoing staking rewards, and aggressive fee burning creates a dynamic equilibrium between inflation and deflation. The multi-year vesting and unlock schedules for major stakeholders (team, foundation, partners) help align incentives and reduce the risk of sudden supply shocks, while the robust incentive programs have driven significant DeFi and NFT adoption.
Potential Limitations:
- Large unlock events can introduce short-term volatility.
- Governance changes could alter emission or fee dynamics in the future.
Actionable Insights:
- Monitor upcoming unlock events for potential market impact.
- Participation in staking and ecosystem programs can provide yield and additional incentives.
- The burn mechanism and capped supply may support long-term value, especially as network usage grows.
Avalanche’s token economics reflect a mature, multi-faceted approach to network growth, security, and value accrual, with transparent schedules and mechanisms that are regularly updated and governed by the community.
Tokenomika Avalanche (AVAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Avalanche (AVAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AVAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AVAX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AVAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAVAX!
