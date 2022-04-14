Tokenomika pro Advanced (AUC)

Zjistěte klíčové informace o Advanced (AUC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Advanced (AUC)

Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.

Oficiální webové stránky:
https://aucunited.com/
Bílá kniha:
https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4

Advanced (AUC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Advanced (AUC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 6.00B
$ 6.00B$ 6.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Historické maximum:
$ 0.00825
$ 0.00825$ 0.00825
Historické minimum:
$ 0.000111723962634853
$ 0.000111723962634853$ 0.000111723962634853
Aktuální cena:
$ 0.0003087
$ 0.0003087$ 0.0003087

Tokenomika Advanced (AUC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Advanced (AUC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AUC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AUC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AUC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAUC!

Jak nakupovat AUC

Chtěli byste si přidat Advanced (AUC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AUC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Advanced (AUC)

Analýza historie cen AUC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AUC

Chcete vědět, kam může AUC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AUC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.