Tokenomika pro Arm Holdings PLC (ARMON)

Tokenomika pro Arm Holdings PLC (ARMON)

Zjistěte klíčové informace o Arm Holdings PLC (ARMON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:41:11 (UTC+8)
USD

Arm Holdings PLC (ARMON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arm Holdings PLC (ARMON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 787.58K
$ 787.58K$ 787.58K
Celkový objem:
$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K
Objem v oběhu:
$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 787.58K
$ 787.58K$ 787.58K
Historické maximum:
$ 614.26
$ 614.26$ 614.26
Historické minimum:
$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566
Aktuální cena:
$ 141.08
$ 141.08$ 141.08

Informace o Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiální webové stránky:
https://app.ondo.finance/assets/armon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5Bf1b2A808598C0eF4Af1673a5457d86fE6d7B3d

Tokenomika Arm Holdings PLC (ARMON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arm Holdings PLC (ARMON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARMON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARMON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARMON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARMON!

Jak nakupovat ARMON

Chtěli byste si přidat Arm Holdings PLC (ARMON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ARMON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Arm Holdings PLC (ARMON)

Analýza historie cen ARMON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ARMON

Chcete vědět, kam může ARMON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARMON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim