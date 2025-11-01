BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Arm Holdings PLC je 171.79 USD. Sledujte aktualizace cen ARMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARMON.

$ 166.31
$ 166.31$ 166.31
$ 172.07
$ 172.07$ 172.07
$ 166.31
$ 166.31$ 166.31

$ 172.07
$ 172.07$ 172.07

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

+1.17%

0.00%

+1.04%

+1.04%

Cena Arm Holdings PLC (ARMON) v reálném čase je $ 171.79. Za posledních 24 hodin se ARMON obchodoval v rozmezí od minima $ 166.31 do maxima $ 172.07, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARMON v historii je $ 191.8179294374928, zatímco nejnižší cena v historii je $ 130.83952449123566.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARMON se za poslední hodinu změnila o +1.17%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +1.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 951.61K
$ 951.61K$ 951.61K

$ 58.47K
$ 58.47K$ 58.47K

$ 951.61K
$ 951.61K$ 951.61K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.35512285
5,539.35512285 5,539.35512285

Aktuální tržní kapitalizace Arm Holdings PLC je $ 951.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.47K. Objem v oběhu ARMON je 5.54K, přičemž celková zásoba je 5539.35512285. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 951.61K.

Sledujte změny cen Arm Holdings PLC pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

Dnes--0.00%
30 dní$ +21.28+14.13%
60 dní$ +71.79+71.79%
90 dní$ +71.79+71.79%
Změna ceny Arm Holdings PLC dnes

Dnes zaznamenal ARMON změnu o -- (0.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Arm Holdings PLC za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +21.28 (+14.13%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Arm Holdings PLC za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ARMON ke změně o $ +71.79 (+71.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Arm Holdings PLC za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +71.79 (+71.79%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Arm Holdings PLC (ARMON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Arm Holdings PLC.

Co je Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Arm Holdings PLC investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

- Podívejte se na dostupnost stakingu ARMONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Arm Holdings PLC na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Arm Holdings PLC a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Arm Holdings PLC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Arm Holdings PLC (ARMON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Arm Holdings PLC (ARMON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Arm Holdings PLC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Arm Holdings PLC!

Tokenomika pro Arm Holdings PLC (ARMON)

Pochopení tokenomiky Arm Holdings PLC (ARMON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARMON hned teď!

Jak nakupovat Arm Holdings PLC (ARMON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Arm Holdings PLC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Arm Holdings PLC podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ARMON na místní měny

1 Arm Holdings PLC(ARMON) na VND
4,520,653.85
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AUD
A$261.1208
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na GBP
130.5604
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na EUR
147.7394
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na USD
$171.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MYR
RM719.8001
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TRY
7,220.3337
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na JPY
¥26,283.87
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ARS
ARS$247,178.3236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na RUB
13,810.1981
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na INR
15,261.8236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na IDR
Rp2,863,165.5214
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PHP
10,082.3551
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na EGP
￡E.8,082.7195
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BRL
R$922.5123
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na CAD
C$240.506
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BDT
21,013.3528
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na NGN
248,609.3343
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na COP
$660,730.1085
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ZAR
R.2,980.5565
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na UAH
7,206.5905
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TZS
T.Sh.423,127.3595
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na VES
Bs37,965.59
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na CLP
$161,826.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PKR
Rs48,254.0931
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na KZT
91,038.3926
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na THB
฿5,535.0738
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TWD
NT$5,289.4141
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AED
د.إ630.4693
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na CHF
Fr137.432
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na HKD
HK$1,334.8083
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AMD
֏65,744.033
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MAD
.د.م1,589.0575
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MXN
$3,188.4224
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SAR
ريال644.2125
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ETB
Br26,493.4538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na KES
KSh22,193.5501
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na JOD
د.أ121.79911
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PLN
632.1872
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na RON
лв757.5939
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SEK
kr1,628.5692
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BGN
лв290.3251
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na HUF
Ft57,802.1813
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na CZK
3,623.0511
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na KWD
د.ك52.56774
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ILS
558.3175
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BOB
Bs1,187.0689
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AZN
292.043
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TJS
SM1,582.1859
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na GEL
465.5509
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AOA
Kz157,460.9961
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BHD
.د.ب64.59304
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BMD
$171.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na DKK
kr1,111.4813
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na HNL
L4,521.5128
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MUR
7,857.6746
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na NAD
$2,968.5312
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na NOK
kr1,738.5148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na NZD
$298.9146
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PAB
B/.171.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PGK
K723.2359
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na QAR
ر.ق625.3156
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na RSD
дин.17,450.4282
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na UZS
soʻm2,069,758.5601
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ALL
L14,397.7199
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ANG
ƒ307.5041
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na AWG
ƒ307.5041
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BBD
$343.58
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BAM
KM288.6072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BIF
Fr508,154.82
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BND
$223.327
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BSD
$171.79
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na JMD
$27,599.7814
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na KHR
689,918.9474
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na KMF
Fr73,182.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na LAK
3,734,565.1427
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na LKR
රු52,358.1562
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MDL
L2,903.251
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MGA
Ar773,828.055
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MOP
P1,376.0379
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MVR
2,628.387
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MWK
MK298,246.3369
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na MZN
MT10,977.381
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na NPR
रु24,390.7442
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na PYG
1,218,334.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na RWF
Fr249,610.87
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SBD
$1,413.8317
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SCR
2,346.6514
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SRD
$6,613.915
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SVC
$1,503.1625
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na SZL
L2,980.5565
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TMT
m601.265
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TND
د.ت504.54723
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na TTD
$1,163.0183
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na UGX
Sh598,516.36
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na XAF
Fr97,061.35
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na XCD
$463.833
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na XOF
Fr97,061.35
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na XPF
Fr17,522.58
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BWP
P2,308.8576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na BZD
$345.2979
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na CVE
$16,404.2271
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na DJF
Fr30,406.83
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na DOP
$11,010.0211
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na DZD
د.ج22,329.2642
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na FJD
$388.2454
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na GNF
Fr1,493,714.05
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na GTQ
Q1,317.6293
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na GYD
$35,976.2618
1 Arm Holdings PLC(ARMON) na ISK
kr21,473.75

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Arm Holdings PLC, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Arm Holdings PLC
Jakou hodnotu má dnes Arm Holdings PLC (ARMON)?
Aktuální cena ARMON v USD je 171.79 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARMON v USD?
Aktuální cena ARMON v USD je $ 171.79. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Arm Holdings PLC?
Tržní kapitalizace ARMON je $ 951.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARMON v oběhu?
Objem ARMON v oběhu je 5.54K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARMON?
ARMON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 191.8179294374928 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARMON?
ARMON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 130.83952449123566 USD.
Jaký je objem obchodování ARMON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARMON je $ 58.47K USD.
Dosáhne ARMON letos vyšší ceny?
ARMON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARMON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Arm Holdings PLC (ARMON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

