ARC is an innovative technology company committed to revolutionizing Web3 through its AI-powered Reactor, comprehensive DeFi ecosystem, and dApp store.
ARC (ARC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ARC (ARC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu ARC (ARC)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ARC. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
AI Rig Complex (ARC) is an advanced AI agent framework developed in Rust, designed for modular, scalable, and high-performance AI development within blockchain environments. The ARC token is the native currency of the platform, facilitating ecosystem growth, incentivizing participation, and aligning community interests.
Issuance Mechanism
- Initial Circulating Supply: 90% of the ARC token supply was made available and circulating from the start of the project. This is an unusually high initial float compared to most crypto projects, which often have extended vesting and gradual unlocks.
- Token Launcher Platform: ARC introduced a token launcher platform called ARC Forge, in partnership with Meteora and Jupiter. This platform is designed to facilitate new project launches and route liquidity through the ARC token, supporting ecosystem expansion and value accrual.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Initial % of Supply
|Notes
|Circulating
|90%
|Available from launch; reflects a strong community and market focus
|Team/Reserves
|10% (implied)
|Not explicitly detailed, but inferred from the high circulating ratio
- The allocation is designed to ensure fair distribution and strong community alignment, with the vast majority of tokens accessible to the market and users from the outset.
Usage and Incentive Mechanism
- Ecosystem Utility: ARC tokens are used for transaction fees, governance, and as the primary medium of exchange within the ARC ecosystem.
- Value Accrual: The ARC token accrues value as more projects launch via ARC Forge, with liquidity and utility routed through the token.
- Incentives: The high initial circulating supply and open access are intended to foster rapid adoption, community participation, and ecosystem growth. The ARC team filters for quality projects on ARC Forge, aiming to maintain high standards and sustainable value accrual.
Locking Mechanism
- No Extended Locking: There is no evidence of a traditional vesting or long-term locking mechanism for the majority of the supply. The design choice to circulate 90% of tokens from the start minimizes the risk of large, scheduled unlocks impacting the market.
- Team/Reserve Locking: While not explicitly detailed, the remaining 10% may be reserved for the team, future development, or strategic initiatives, but specifics on lockup or vesting are not provided in available sources.
Unlocking Time
- Immediate Unlock: 90% of the supply was unlocked and circulating at launch.
- No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting events, indicating a preference for immediate market-driven distribution and transparency.
Strategic Implications and Considerations
- Market Confidence: The high initial float and transparent distribution have contributed to strong market performance and confidence in the ARC token.
- Ecosystem Growth: The ARC Forge platform is positioned to drive further adoption and utility, with a focus on quality over quantity in project launches.
- Risk Profile: The absence of large, future unlocks reduces the risk of sudden supply shocks, but also means most tokens are already in circulation, limiting future incentive levers.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|90% circulating at launch; ARC Forge for new project launches
|Allocation
|90% circulating, 10% implied for team/reserves
|Usage/Incentives
|Transaction fees, governance, project launches, value accrual via ARC Forge
|Locking
|No extended locking for majority; possible team/reserve lockup (not detailed)
|Unlocking
|Immediate for 90%; no scheduled future unlocks
Conclusion:
AI Rig Complex (ARC) employs a unique tokenomics model with a very high initial circulating supply, minimal vesting, and a focus on rapid ecosystem growth and community alignment. The ARC Forge platform further enhances utility and value accrual, while the lack of extended lockups or scheduled unlocks provides transparency and reduces supply-side risks. This approach is designed to foster trust, adoption, and sustainable development within the AI and web3 sectors.
Tokenomika ARC (ARC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ARC (ARC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ARC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ARC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ARC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARC!
Historie cen pro ARC (ARC)
Analýza historie cen ARC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ARC
Chcete vědět, kam může ARC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
