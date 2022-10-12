Tokenomika pro Aptos (APT)
Informace o Aptos (APT)
Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.
Aptos (APT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aptos (APT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Aptos (APT)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů APT. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Aptos (APT) is a Proof-of-Stake (PoS) smart contract platform with a sophisticated token economic model designed to incentivize network security, ecosystem growth, and long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: Aptos launched with an initial total token supply of 1 billion APT. As of mid-2024, the total supply has increased to approximately 1.08 billion APT.
- Ongoing Issuance: New APT tokens are issued as staking rewards to validators and delegators, providing ongoing inflationary incentives for network participation.
Allocation Mechanism
The APT token supply is distributed across several key categories, each with distinct vesting and unlock schedules:
|Allocation Category
|Total Allocated Amount
|Vesting Start Date
|Vesting End Date
|Ecosystem Fund
|510,217,360 APT
|2022-10-12
|2032-10-12
|Core Contributors & Founders
|190,000,000 APT
|2023-10-12
|2026-09-12
|Aptos Foundation
|165,000,000 APT
|2022-10-12
|2032-10-12
|Private Investors
|134,782,640 APT
|2023-10-12
|2026-09-12
Key Details:
- Ecosystem Fund: The largest allocation, managed by the Aptos Foundation, supports ecosystem development, grants, and community initiatives.
- Core Contributors & Founders: Subject to a 12-month lockup, followed by a structured monthly vesting schedule over 48 months.
- Aptos Foundation: A portion unlocked at launch, with the remainder vesting monthly over 10 years.
- Private Investors: Also subject to a 12-month lockup, then monthly vesting over 48 months.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: APT is used to pay gas fees for transactions and smart contract execution on the Aptos network.
- Staking: Validators and delegators must stake APT to participate in consensus and earn inflationary rewards. The minimum stake for validators is 1 million APT, with a maximum cap of 50 million APT per validator for reward calculations.
- Governance: APT holders can participate in on-chain governance, including protocol upgrades and parameter changes.
- Ecosystem Incentives: APT is distributed to support ecosystem growth, including grants, airdrops (over 20 million APT airdropped to date), and liquidity mining.
Locking Mechanism
- Validator Staking Lock: When a validator joins, their stake is locked for 30 days. Unlock requests are subject to this period, and lockups renew automatically.
- Vesting Schedules: Core contributors, foundation, and private investors are subject to strict lockups and vesting schedules, preventing immediate liquidity and aligning long-term interests.
Unlocking Time
APT tokens unlock according to a detailed schedule, with major unlocks occurring monthly. The following table illustrates upcoming unlocks (as of July 2025):
|Unlock Date
|Unlocked Amount (APT)
|% of Circulating Supply
|2025-08-12
|11,309,783
|1.75%
|2025-09-12
|11,309,783
|1.75%
|...
|...
|...
|2026-10-12
|4,543,478
|0.7%
|...
|...
|...
|2032-10-12
|4,543,478
|0.7%
- Unlocking Pattern: Larger monthly unlocks occur through September 2026, then decrease in size but continue steadily through October 2032.
- Market Impact: Major unlocks, especially for team and investor allocations, can create significant supply increases and potential market volatility.
Summary Table: Aptos Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Inflationary, via staking rewards
|Allocation
|Ecosystem (51%), Core Contributors (19%), Foundation (16.5%), Private Investors (13.5%)
|Usage
|Gas fees, staking, governance, ecosystem incentives
|Incentives
|Staking rewards, governance participation, ecosystem grants
|Locking
|12-month lockups for team/investors, 30-day validator stake lock, 10-year vesting for Foundation/Ecosystem
|Unlocking
|Monthly, with major unlocks through 2026, then steady until 2032
Key Insights and Implications
- Long-Term Alignment: The extended vesting and unlock schedules are designed to align stakeholders with the network’s long-term success.
- Ecosystem Focus: Over half of the supply is dedicated to ecosystem growth, supporting sustainable development and adoption.
- Staking-Centric Incentives: Inflationary rewards and governance rights incentivize active participation and network security.
- Potential Volatility: Large unlock events, especially for team and investor allocations, may introduce supply shocks and price volatility.
Aptos’ tokenomics reflect a careful balance between incentivizing early contributors, supporting ecosystem growth, and ensuring long-term network health through structured unlocks and robust staking mechanisms.
Tokenomika Aptos (APT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Aptos (APT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů APT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu APT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro APT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPT!
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.