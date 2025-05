APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

JménoAPT

PoziceNo.33

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0009%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)19.06%

Objem v oběhu633,060,303.0382535

Max. objem∞

Celkový objem1,152,457,029.94875

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum19.90315084342996,2023-01-30

Nejnižší cena3.086972917064586,2022-12-29

Veřejný blockchainAPTOS

Sektor

Sociální sítě

