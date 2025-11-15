Tokenomika pro Ark of Panda (AOP)

Zjistěte klíčové informace o Ark of Panda (AOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:57:55 (UTC+8)
USD

Ark of Panda (AOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ark of Panda (AOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.98M
Celkový objem:
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 300.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 79.84M
Historické maximum:
$ 0.09233
Historické minimum:
$ 0.03443426501172903
Aktuální cena:
$ 0.03992
Informace o Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Oficiální webové stránky:
https://arkofpanda.com/
Bílá kniha:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Tokenomika Ark of Panda (AOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ark of Panda (AOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAOP!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim