Tokenomika pro ANyONe Protocol (ANYONE)

Zjistěte klíčové informace o ANyONe Protocol (ANYONE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Oficiální webové stránky:
https://anyone.io
Bílá kniha:
https://docs.anyone.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ANyONe Protocol (ANYONE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 68.67M
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 97.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 70.43M
Historické maximum:
$ 2.365
Historické minimum:
$ 0.22281469458291092
Aktuální cena:
$ 0.7043
Tokenomika ANyONe Protocol (ANYONE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ANyONe Protocol (ANYONE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANYONE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANYONE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANYONE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANYONE!

Jak nakupovat ANYONE

Chtěli byste si přidat ANyONe Protocol (ANYONE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ANYONE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ANyONe Protocol (ANYONE)

Analýza historie cen ANYONE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ANYONE

Chcete vědět, kam může ANYONE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ANYONE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.