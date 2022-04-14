Tokenomika pro Alvara Protocol (ALVA)

Zjistěte klíčové informace o Alvara Protocol (ALVA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Oficiální webové stránky:
https://alvara.xyz/
Bílá kniha:
https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Alvara Protocol (ALVA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alvara Protocol (ALVA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.92M
$ 16.92M$ 16.92M
Celkový objem:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Objem v oběhu:
$ 72.77M
$ 72.77M$ 72.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 46.50M
$ 46.50M$ 46.50M
Historické maximum:
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
Historické minimum:
$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529$ 0.04738546373708529
Aktuální cena:
$ 0.2325
$ 0.2325$ 0.2325

Tokenomika Alvara Protocol (ALVA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alvara Protocol (ALVA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALVA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALVA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALVA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALVA!

Jak nakupovat ALVA

Chtěli byste si přidat Alvara Protocol (ALVA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ALVA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Alvara Protocol (ALVA)

Analýza historie cen ALVA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ALVA

Chcete vědět, kam může ALVA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ALVA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

