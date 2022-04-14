Tokenomika pro My Neighbor Alice (ALICE)

Zjistěte klíčové informace o My Neighbor Alice (ALICE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Oficiální webové stránky:
https://www.myneighboralice.com/
Bílá kniha:
https://whitepaper.myneighboralice.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg

My Neighbor Alice (ALICE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro My Neighbor Alice (ALICE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 41.92M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 28.641
Historické minimum:
$ 0.3139154720406003
Aktuální cena:
$ 0.4192
Tokenomika My Neighbor Alice (ALICE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro My Neighbor Alice (ALICE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALICE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALICE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALICE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALICE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.