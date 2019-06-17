Tokenomika pro Algorand (ALGO)

Tokenomika pro Algorand (ALGO)

Zjistěte klíčové informace o Algorand (ALGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Oficiální webové stránky:
http://algorand.foundation
Bílá kniha:
https://developer.algorand.org/
Block Explorer:
https://allo.info/

Algorand (ALGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Algorand (ALGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.40B
$ 2.40B$ 2.40B
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 8.71B
$ 8.71B$ 8.71B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.76B
$ 2.76B$ 2.76B
Historické maximum:
$ 3.8
$ 3.8$ 3.8
Historické minimum:
$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404$ 0.08761089660746404
Aktuální cena:
$ 0.2755
$ 0.2755$ 0.2755

Hloubková struktura tokenu Algorand (ALGO)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ALGO. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Algorand’s token economics are designed to support a decentralized, secure, and scalable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.

1. Issuance Mechanism

  • Total Supply: The maximum supply of ALGO is capped at 10 billion tokens.
  • Initial Distribution: At genesis, a portion of tokens was unlocked, with the remainder subject to various vesting schedules.
  • Issuance Schedules:
    • Some allocations (e.g., Public Sale, Team, Foundation, and Investors) were 100% unlocked at the Token Generation Event (TGE).
    • Others (e.g., End User Grant, Participation Rewards, Node Running Mining) followed linear vesting schedules over months or years.

Issuance Schedule Table

Allocation RecipientIssuance Mechanism DescriptionStart DateEnd DateAmount Unlocked per PeriodUnlock Period Granularity
End User Grant1.73% unlocked at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months2019-07-162024-03-164,310,088Monthly
Participation Rewards0.91% unlocked at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years2019-06-172028-06-16527,395Daily
Node Running Mining4.17% unlocked at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years2019-06-172021-06-163,277,360Daily
Team, Foundation, Investors100% unlocked at TGE2019-06-162019-06-162,500,000,000Instant
Public Sale100% unlocked at TGE2019-06-162019-06-163,000,000,000Instant

2. Allocation Mechanism

  • Major Allocations:
    • Public Sale: 3 billion ALGO
    • Node Running Mining: 2.5 billion ALGO
    • Team, Foundation, and Investors: 2.5 billion ALGO
    • Participation Rewards: ~1.75 billion ALGO
    • End User Grant: 250 million ALGO

Allocation Table

Allocation RecipientTotal Allocated Amount (ALGO)
Public Sale3,000,000,000
Node Running Mining2,500,000,000
Team, Foundation, Investors2,500,000,000
Participation Rewards1,750,000,000
End User Grant250,000,000

3. Usage and Incentive Mechanism

  • Governance: ALGO holders can participate in decentralized governance by committing tokens for three-month cycles. Governors vote on proposals and receive rewards proportional to their staked amount.
  • Staking/Participation Rewards:
    • Previously, ALGO holders received participation rewards simply by holding tokens in eligible wallets. This was replaced by governance rewards in May 2022.
    • Governance rewards are variable, with APYs historically ranging from 10.02% to 14.05%.
  • No Slashing: Algorand’s Pure Proof-of-Stake (PPoS) does not penalize users via slashing.

4. Locking Mechanism

  • Governance Locking: To participate in governance, users must commit (effectively lock) their ALGO for the duration of a governance cycle (three months). However, the protocol does not enforce a technical lock; users must maintain their committed balance to remain eligible for rewards.
  • Vesting Schedules: Many allocations are subject to linear vesting, as detailed above.

5. Unlocking Time

  • Unlocking Events:
    • Public Sale and Team/Investors allocations were fully unlocked at TGE.
    • End User Grant: 1.73% at TGE, remainder over 57 months.
    • Participation Rewards: 0.91% at TGE, remainder over 9 years.
    • Node Running Mining: 4.17% at TGE, remainder over 2 years.

Unlocking Table (Sample Events)

Unlock DateUnlocked Amount (ALGO)% Impact on Circulating SupplyLocking MechanismAllocation Description
2019-06-165,624,500,00064.71%End User Grant1.73% at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
2019-06-165,624,500,00064.71%Participation Rewards0.91% at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
2019-06-165,624,500,00064.71%Public Sale100% unlocked at TGE
2019-06-165,624,500,00064.71%Node Running Mining4.17% at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
2019-06-165,624,500,00064.71%Team, Foundation, Investors100% unlocked at TGE

6. Additional Notes

  • Ecosystem Support: 25 billion ALGO (12.5% of max supply) was locked and distributed over 10 years at ~10% per year.
  • Governance Process: Operates in cycles (three months each) with sign-up, voting, and rewards phases.
  • Rewards Source: Governance and community rewards are funded from a dedicated allocation (~1.75 billion ALGO).

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceMix of instant unlock and linear vesting (monthly/daily) over 2–9 years
AllocationPublic Sale, Node Mining, Team/Investors, Participation Rewards, End User Grant
Usage/IncentiveGovernance participation, staking rewards, no slashing, decentralized voting
LockingGovernance: soft lock (must maintain balance); vesting: enforced by schedule
UnlockingTGE for some, linear vesting for others; major unlocks completed by 2028

Algorand’s token economics are structured to incentivize long-term participation, decentralized governance, and ecosystem growth, with a transparent and predictable unlocking schedule and no punitive slashing for participants.

Tokenomika Algorand (ALGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Algorand (ALGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ALGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ALGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ALGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALGO!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.