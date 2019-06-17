Tokenomika pro Algorand (ALGO)
Informace o Algorand (ALGO)
Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.
Algorand (ALGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Algorand (ALGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Algorand (ALGO)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů ALGO. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Algorand’s token economics are designed to support a decentralized, secure, and scalable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: The maximum supply of ALGO is capped at 10 billion tokens.
- Initial Distribution: At genesis, a portion of tokens was unlocked, with the remainder subject to various vesting schedules.
- Issuance Schedules:
- Some allocations (e.g., Public Sale, Team, Foundation, and Investors) were 100% unlocked at the Token Generation Event (TGE).
- Others (e.g., End User Grant, Participation Rewards, Node Running Mining) followed linear vesting schedules over months or years.
Issuance Schedule Table
|Allocation Recipient
|Issuance Mechanism Description
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Unlock Period Granularity
|End User Grant
|1.73% unlocked at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
|2019-07-16
|2024-03-16
|4,310,088
|Monthly
|Participation Rewards
|0.91% unlocked at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
|2019-06-17
|2028-06-16
|527,395
|Daily
|Node Running Mining
|4.17% unlocked at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
|2019-06-17
|2021-06-16
|3,277,360
|Daily
|Team, Foundation, Investors
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|2019-06-16
|2,500,000,000
|Instant
|Public Sale
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|2019-06-16
|3,000,000,000
|Instant
2. Allocation Mechanism
- Major Allocations:
- Public Sale: 3 billion ALGO
- Node Running Mining: 2.5 billion ALGO
- Team, Foundation, and Investors: 2.5 billion ALGO
- Participation Rewards: ~1.75 billion ALGO
- End User Grant: 250 million ALGO
Allocation Table
|Allocation Recipient
|Total Allocated Amount (ALGO)
|Public Sale
|3,000,000,000
|Node Running Mining
|2,500,000,000
|Team, Foundation, Investors
|2,500,000,000
|Participation Rewards
|1,750,000,000
|End User Grant
|250,000,000
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ALGO holders can participate in decentralized governance by committing tokens for three-month cycles. Governors vote on proposals and receive rewards proportional to their staked amount.
- Staking/Participation Rewards:
- Previously, ALGO holders received participation rewards simply by holding tokens in eligible wallets. This was replaced by governance rewards in May 2022.
- Governance rewards are variable, with APYs historically ranging from 10.02% to 14.05%.
- No Slashing: Algorand’s Pure Proof-of-Stake (PPoS) does not penalize users via slashing.
4. Locking Mechanism
- Governance Locking: To participate in governance, users must commit (effectively lock) their ALGO for the duration of a governance cycle (three months). However, the protocol does not enforce a technical lock; users must maintain their committed balance to remain eligible for rewards.
- Vesting Schedules: Many allocations are subject to linear vesting, as detailed above.
5. Unlocking Time
- Unlocking Events:
- Public Sale and Team/Investors allocations were fully unlocked at TGE.
- End User Grant: 1.73% at TGE, remainder over 57 months.
- Participation Rewards: 0.91% at TGE, remainder over 9 years.
- Node Running Mining: 4.17% at TGE, remainder over 2 years.
Unlocking Table (Sample Events)
|Unlock Date
|Unlocked Amount (ALGO)
|% Impact on Circulating Supply
|Locking Mechanism
|Allocation Description
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|End User Grant
|1.73% at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Participation Rewards
|0.91% at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Public Sale
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Node Running Mining
|4.17% at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Team, Foundation, Investors
|100% unlocked at TGE
6. Additional Notes
- Ecosystem Support: 25 billion ALGO (12.5% of max supply) was locked and distributed over 10 years at ~10% per year.
- Governance Process: Operates in cycles (three months each) with sign-up, voting, and rewards phases.
- Rewards Source: Governance and community rewards are funded from a dedicated allocation (~1.75 billion ALGO).
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Mix of instant unlock and linear vesting (monthly/daily) over 2–9 years
|Allocation
|Public Sale, Node Mining, Team/Investors, Participation Rewards, End User Grant
|Usage/Incentive
|Governance participation, staking rewards, no slashing, decentralized voting
|Locking
|Governance: soft lock (must maintain balance); vesting: enforced by schedule
|Unlocking
|TGE for some, linear vesting for others; major unlocks completed by 2028
Algorand’s token economics are structured to incentivize long-term participation, decentralized governance, and ecosystem growth, with a transparent and predictable unlocking schedule and no punitive slashing for participants.
Tokenomika Algorand (ALGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Algorand (ALGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ALGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ALGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ALGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuALGO!
