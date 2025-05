ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

JménoALGO

PoziceNo.53

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0005%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.71%

Objem v oběhu8,605,978,912.556368

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.8605%

Datum vydání2019-06-17 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.05 USDT

Historické maximum3.28017860614,2019-06-21

Nejnižší cena0.08761089660746404,2023-09-11

Veřejný blockchainALGO

Sektor

Sociální sítě

