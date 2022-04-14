Tokenomika pro Solidus Ai Tech (AITECH)
Informace o Solidus Ai Tech (AITECH)
Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world’s first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply.
Solidus Ai Tech (AITECH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solidus Ai Tech (AITECH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Solidus Ai Tech (AITECH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Solidus Ai Tech (AITECH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AITECH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AITECH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AITECH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAITECH!
