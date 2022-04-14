Tokenomika pro AI COMPANIONS (AIC)

Tokenomika pro AI COMPANIONS (AIC)

Zjistěte klíčové informace o AI COMPANIONS (AIC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Oficiální webové stránky:
https://aivcompanions.com/
Bílá kniha:
https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143

AI COMPANIONS (AIC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI COMPANIONS (AIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 119.32M
$ 119.32M$ 119.32M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 750.00M
$ 750.00M$ 750.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.569
$ 0.569$ 0.569
Historické minimum:
$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617
Aktuální cena:
$ 0.159087
$ 0.159087$ 0.159087

Tokenomika AI COMPANIONS (AIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AI COMPANIONS (AIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIC!

Jak nakupovat AIC

Chtěli byste si přidat AI COMPANIONS (AIC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AI COMPANIONS (AIC)

Analýza historie cen AIC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AIC

Chcete vědět, kam může AIC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.