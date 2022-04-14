Tokenomika pro AI COMPANIONS (AIC)
Informace o AI COMPANIONS (AIC)
AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.
AI COMPANIONS (AIC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AI COMPANIONS (AIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika AI COMPANIONS (AIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AI COMPANIONS (AIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIC!
Jak nakupovat AIC
Chtěli byste si přidat AI COMPANIONS (AIC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AIC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro AI COMPANIONS (AIC)
Analýza historie cen AIC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny AIC
Chcete vědět, kam může AIC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit AI COMPANIONS (AIC)
Částka
1 AIC = 0.159087 USD