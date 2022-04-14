Tokenomika pro Access Protocol (ACS)

Zjistěte klíčové informace o Access Protocol (ACS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Oficiální webové stránky:
https://www.accessprotocol.co/
Bílá kniha:
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Access Protocol (ACS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Access Protocol (ACS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.76M
$ 50.76M$ 50.76M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 42.29B
$ 42.29B$ 42.29B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.026999
$ 0.026999$ 0.026999
Historické minimum:
$ 0.001040604805783683
$ 0.001040604805783683$ 0.001040604805783683
Aktuální cena:
$ 0.0012004
$ 0.0012004$ 0.0012004

Tokenomika Access Protocol (ACS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Access Protocol (ACS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ACS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ACS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ACS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuACS!

Jak nakupovat ACS

Chtěli byste si přidat Access Protocol (ACS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ACS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Access Protocol (ACS)

Analýza historie cen ACS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ACS

Chcete vědět, kam může ACS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ACS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.