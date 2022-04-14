Tokenomika pro ApeBond (ABOND)

Zjistěte klíčové informace o ApeBond (ABOND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ApeBond (ABOND)

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

Oficiální webové stránky:
https://ape.bond/
Bílá kniha:
https://docs.ape.bond
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed

ApeBond (ABOND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ApeBond (ABOND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 758.58K
$ 758.58K$ 758.58K
Celkový objem:
$ 650.00M
$ 650.00M$ 650.00M
Objem v oběhu:
$ 343.76M
$ 343.76M$ 343.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Historické maximum:
$ 0.11136
$ 0.11136$ 0.11136
Historické minimum:
$ 0.000855833319246407
$ 0.000855833319246407$ 0.000855833319246407
Aktuální cena:
$ 0.0022067
$ 0.0022067$ 0.0022067

Tokenomika ApeBond (ABOND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ApeBond (ABOND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ABOND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ABOND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ABOND rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuABOND!

Jak nakupovat ABOND

Chtěli byste si přidat ApeBond (ABOND) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ABOND, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ApeBond (ABOND)

Analýza historie cen ABOND pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ABOND

Chcete vědět, kam může ABOND zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ABOND kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.