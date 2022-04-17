Tokenomika pro Abelian (ABEL)

Zjistěte klíčové informace o Abelian (ABEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Abelian (ABEL)

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Oficiální webové stránky:
https://pqabelian.io
Bílá kniha:
https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.pqabelian.io/home

Abelian (ABEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Abelian (ABEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M
Celkový objem:
$ 225.18M
$ 225.18M$ 225.18M
Objem v oběhu:
$ 104.48M
$ 104.48M$ 104.48M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.92M
$ 16.92M$ 16.92M
Historické maximum:
$ 1.998
$ 1.998$ 1.998
Historické minimum:
$ 0.03026414280417002
$ 0.03026414280417002$ 0.03026414280417002
Aktuální cena:
$ 0.07513
$ 0.07513$ 0.07513

Tokenomika Abelian (ABEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Abelian (ABEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ABEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ABEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ABEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuABEL!

Jak nakupovat ABEL

Chtěli byste si přidat Abelian (ABEL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ABEL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Abelian (ABEL)

Analýza historie cen ABEL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ABEL

Chcete vědět, kam může ABEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ABEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.