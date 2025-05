ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

JménoABEL

PoziceNo.1339

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu101,026,560

Max. objem225,180,000

Celkový objem121,605,773

Poměr v oběhu0.4486%

Datum vydání2022-04-17 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno1.1 USDT

Historické maximum1.5703190389504647,2024-01-12

Nejnižší cena0.03026414280417002,2024-11-12

Veřejný blockchainABEL

