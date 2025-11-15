Tokenomika pro Apple xStock (AAPLX)

Tokenomika pro Apple xStock (AAPLX)

Zjistěte klíčové informace o Apple xStock (AAPLX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:40:14 (UTC+8)
USD

Apple xStock (AAPLX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Apple xStock (AAPLX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.64M
Celkový objem:
$ 9.00K
Objem v oběhu:
$ 6.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.45M
Historické maximum:
$ 285.91
Historické minimum:
$ 204.46269321696604
Aktuální cena:
$ 272.61
Informace o Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Oficiální webové stránky:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

Tokenomika Apple xStock (AAPLX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Apple xStock (AAPLX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AAPLX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AAPLX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AAPLX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAAPLX!

Jak nakupovat AAPLX

Chtěli byste si přidat Apple xStock (AAPLX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AAPLX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Apple xStock (AAPLX)

Analýza historie cen AAPLX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AAPLX

Chcete vědět, kam může AAPLX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AAPLX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

