Dnešní aktuální cena Apple xStock je 270.2 USD. Sledujte aktualizace cen AAPLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AAPLX.

Více informací o AAPLX

Informace o ceně AAPLX

Co je to AAPLX

Oficiální webové stránky AAPLX

Tokenomika pro AAPLX

Předpověď cen AAPLX

Historie AAPLX

Průvodce nákupem (AAPLX)

Převodník AAPLX na fiat měnu

Logo Apple xStock

Kurz Apple xStock(AAPLX)

Aktuální cena 1 AAPLX na USD

$270.13
$270.13$270.13
-0.56%1D
USD
Graf aktuální ceny Apple xStock (AAPLX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:46 (UTC+8)

Informace o ceně Apple xStock (AAPLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 270.02
$ 270.02$ 270.02
Nejnižší za 24 h
$ 279.28
$ 279.28$ 279.28
Nejvyšší za 24 h

$ 270.02
$ 270.02$ 270.02

$ 279.28
$ 279.28$ 279.28

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.04%

-0.55%

+2.51%

+2.51%

Cena Apple xStock (AAPLX) v reálném čase je $ 270.2. Za posledních 24 hodin se AAPLX obchodoval v rozmezí od minima $ 270.02 do maxima $ 279.28, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AAPLX v historii je $ 218.05582778461107, zatímco nejnižší cena v historii je $ 204.46269321696604.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AAPLX se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -0.55% a za posledních 7 dní o +2.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 61.80K
$ 61.80K$ 61.80K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Apple xStock je $ 1.62M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 61.80K. Objem v oběhu AAPLX je 6.00K, přičemž celková zásoba je 8999.85946485. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.43M.

Historie cen v USD pro Apple xStock (AAPLX)

Sledujte změny cen Apple xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.5212-0.55%
30 dní$ +14.2+5.54%
60 dní$ +37.75+16.24%
90 dní$ +67.52+33.31%
Změna ceny Apple xStock dnes

Dnes zaznamenal AAPLX změnu o $ -1.5212 (-0.55%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Apple xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +14.2 (+5.54%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Apple xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AAPLX ke změně o $ +37.75 (+16.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Apple xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +67.52 (+33.31%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Apple xStock (AAPLX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Apple xStock.

Co je Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Apple xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AAPLXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Apple xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Apple xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Apple xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Apple xStock (AAPLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Apple xStock (AAPLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Apple xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Apple xStock!

Tokenomika pro Apple xStock (AAPLX)

Pochopení tokenomiky Apple xStock (AAPLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AAPLX hned teď!

Zdroj Apple xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Apple xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Apple xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Apple xStock

Jakou hodnotu má dnes Apple xStock (AAPLX)?
Aktuální cena AAPLX v USD je 270.2 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AAPLX v USD?
Aktuální cena AAPLX v USD je $ 270.2. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Apple xStock?
Tržní kapitalizace AAPLX je $ 1.62M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AAPLX v oběhu?
Objem AAPLX v oběhu je 6.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AAPLX?
AAPLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 218.05582778461107 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AAPLX?
AAPLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 204.46269321696604 USD.
Jaký je objem obchodování AAPLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AAPLX je $ 61.80K USD.
Dosáhne AAPLX letos vyšší ceny?
AAPLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAAPLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Apple xStock (AAPLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

