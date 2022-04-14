Tokenomika pro 99 Bitcoins (99BTC)
Informace o 99 Bitcoins (99BTC)
99 Bitcoins Heritage Platform 99 Bitcoins is a well-established educational platform that simplifies the complexities of Bitcoin and other cryptocurrencies through non-technical blogs and tutorials. Initially launched as BitcoinWithPaypal.com, the site rebranded to 99 Bitcoins and has since expanded its content to include various cryptocurrencies and tools for new and experienced users. 99 Bitcoins will be introducing a Learn-to-Earn platform featuring the $99BTC token, marking a new era in educational rewards.
Tokenomika 99 Bitcoins (99BTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 99 Bitcoins (99BTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 99BTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 99BTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 99BTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu99BTC!
