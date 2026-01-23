Tokenomika pro The Official 67 Coin (67)

Tokenomika pro The Official 67 Coin (67)

Zjistěte klíčové informace o The Official 67 Coin (67), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 12:58:39 (UTC+8)
USD

The Official 67 Coin (67): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Official 67 Coin (67), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.06M
Celkový objem:
$ 999.68M
Objem v oběhu:
$ 999.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.06M
Historické maximum:
$ 0.04499
Historické minimum:
$ 0.000086375925910336
Aktuální cena:
$ 0.013066
Informace o The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

Oficiální webové stránky:
https://67coin.com
Bílá kniha:
https://www.notion.so/67coin/The-Official-67-Coin-67-Whitepaper-2d92458861fb80daaad9dcb9347e1041
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

Tokenomika The Official 67 Coin (67): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Official 67 Coin (67) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 67, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 67, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 67 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu67!

Jak nakupovat 67

Chtěli byste si přidat The Official 67 Coin (67) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu 67, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro The Official 67 Coin (67)

Analýza historie cen 67 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny 67

Chcete vědět, kam může 67 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 67 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

