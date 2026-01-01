Dnešní aktuální cena pro The Official 67 Coin je 0.01355 USD. Tržní kapitalizace 67 je 13,545,664 USD. Sledujte novinky v cenách 67 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!Dnešní aktuální cena pro The Official 67 Coin je 0.01355 USD. Tržní kapitalizace 67 je 13,545,664 USD. Sledujte novinky v cenách 67 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!
Aktuální dnešní cena měny The Official 67 Coin (67) je $ 0.01355, kdy za posledních 24 h došlo k 0.46% změně. Aktuální směnný kurz 67 na USD je $ 0.01355 za 67.
The Official 67 Coin já aktuálně na 912. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou $ 13.55M a objemem v oběhu ve výši 999.68M 67. Za posledních 24 hodin se 67 obchodovalo mezi $ 0.011953 (minimum) and $ 0.015599 (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je $ 0.043900645791901 a historické minimum pak $ 0.000086375925910336.
V ohledu krátkodobého výkonu se 67 posunulo o +0.90% za poslední hodinu a o -64.61% za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování $ 104.36K.
Informace o trhu The Official 67 Coin (67)
No.912
$ 13.55M
$ 104.36K
$ 13.55M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%
SOL
Aktuální tržní kapitalizace The Official 67 Coin je $ 13.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 104.36K. Objem v oběhu 67 je 999.68M, přičemž celková zásoba je 999680000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.55M.
Historie cen pro The Official 67 Coin USD
24hodinová změna ceny:
$ 0.011953
Nejnižší za 24 h
$ 0.015599
Nejvyšší za 24 h
$ 0.011953
$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
+0.90%
+0.46%
-64.61%
-64.61%
Historie cen v USD pro The Official 67 Coin (67)
Sledujte změny cen The Official 67 Coin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Období
Změnit (USD)
Změnit (%)
Dnes
$ +0.00006159
+0.46%
30 dní
$ -0.009221
-40.50%
60 dní
$ -0.00505
-27.16%
90 dní
$ +0.00855
+171.00%
Změna ceny The Official 67 Coin dnes
Dnes zaznamenal 67 změnu o $ +0.00006159 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Změna ceny The Official 67 Coin za 30 d
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.009221 (-40.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Změna ceny The Official 67 Coin za 60 d
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 67 ke změně o $ -0.00505 (-27.16%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Změna ceny The Official 67 Coin za 90 d
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00855 (+171.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům The Official 67 Coin (67)?
Předpověď ceny The Official 67 Coin (67) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena 67 v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny The Official 67 Coin (67) pro rok 2040 (za 14 let)
V roce 2040 by cena The Official 67 Coin mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.
Nástroje MEXC Pro prognózy scénářů v reálném čase a personalizovanější analýzu mohou uživatelé využít Nástroj pro předpověď ceny a AI Informace o trhu od MEXC.
Prohlášení: Tyto scénáře jsou ilustrativní a slouží pro vzdělávací účely; kryptoměny jsou volatilní – před rozhodnutím si proveďte vlastní průzkum (DYOR). Chcete vědět, jaké ceny dosáhne The Official 67 Coin v letech 2026–2027? Předpovědi ceny pro token 67 na roky 2026–2027 naleznete na po kliknutí na odkaz Předpověď ceny proThe Official 67 Coin.
Jak nakupovat a investovat The Official 67 Coin
Jste připraveni začít s měnou The Official 67 Coin? Nákup 67 na MEXC je rychlý a vhodný pro začátečníky. Jakmile provedete první nákup, můžete začít obchodovat okamžitě. Pokud se chcete dozvědět víc, podívejte se na našeho úplného průvodce Jak nakupovat The Official 67 Coin. Níže je uveden stručný přehled pěti kroků, který vám pomůže zahájit cestu nákupem měny The Official 67 Coin (67).
Krok 1
Zaregistrujte si účet a dokončete KYC
Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
Díky více než -- tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5
Dokončete svůj nákup
Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna The Official 67 Coin bude okamžitě připsána do vaší peněženky.
Obchodování s extrémně nízkými poplatky na MEXC
Nákup The Official 67 Coin (67) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.
Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Official 67 Coin
Jakou hodnotu bude mít 1 The Official 67 Coin v roce 2030?
Pokud by token The Official 67 Coin rostl ročním tempem 5 %, mohla by jeho odhadovaná hodnota dosáhnout přibližně -- do roku 2027, -- do roku 2030, -- do roku 2035 a -- do roku 2040. Tato čísla ilustrují scénář stabilního složeného růstu, i když skutečná budoucí cena bude záviset na přijetí trhem, vývoji právních předpisů a makroekonomických podmínkách. Níže si můžete prohlédnout kompletní tabulku s podrobnou analýzou potenciálních cen tokenu The Official 67 Coin a očekávané návratnosti investic v jednotlivých letech.
Kolik stojí The Official 67 Coin dnes?
Dnešní cena měny The Official 67 Coin je $ 0.01355. Podívejte se do sekce Historie cen a zjistěte, jaká je historie cen za dnešek, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je The Official 67 Coin stále dobrá investice?
The Official 67 Coin zůstává aktivně obchodovanou kryptoměnou s pokračující účastí na trhu a rozvojem ekosystému. Kryptoměnové investice, jako je i investování do měny 67, jsou však ze své podstaty volatilní a měly by odpovídat vaší osobní toleranci k riziku. Vždy si udělejte nezávislý průzkum (DYOR) a přihlédněte k podmínkám na trhu, než přijmete finanční rozhodnutí a budete investovat.
Jaký je denní objem obchodování měny The Official 67 Coin?
Za posledních 24 hodin byla měna The Official 67 Coin na MEXC zobchodována v hodnotě --.
Jaká je aktuální cena měny The Official 67 Coin?
Aktuální cena měny 67 je aktualizována v reálném čase na základě globální obchodní aktivity na předních burzách včetně MEXC. Tržní ceny neustále kolísají v důsledku změn likvidity, objemu obchodování a celkového sentimentu. Chcete-li zobrazit nejnovější cenu měny The Official 67 Coin ve vámi preferované měně, navštivte stránku Cena 67, kde najdete další informace.
Co ovlivňuje cenu měny The Official 67 Coin?
Cenu 67 ovlivňuje několik klíčových faktorů, včetně celkového tržního sentimentu, objemu obchodování, technologického vývoje a trendů v přijímání uživateli. Důležitou roli při pohybu cen hrají také širší makroekonomické podmínky, jako jsou změny úrokových sazeb, cykly likvidity a regulační signály.
Pokud chcete být informováni o změnách na trhu v reálném čase a novinkách ohledně projektů, navštivte MEXC News, kde najdete nejnovější analýzy a informace o kryptoměnách.
Který token má na MEXC nejvyšší objem obchodování?
Níže jsou uvedeny aktuálně nejobchodovanější tokeny na MEXC podle objemu obchodování za 24 hodin. Ceny a výkon jsou průběžně aktualizovány na základě aktuálních tržních dat.
Nejžhavější token
Cena
Změna
BTC
89,137.38
+0.15%
ETH
2,943.65
+0.05%
SOL
127.96
+0.42%
XMR
513.05
+0.70%
RIVER
51.1636
-9.28%
Jak zadám objednávku stop loss nebo take profit na 67 na MEXC?
MEXC podporuje objednávky stop loss a take profit, které pomáhají automaticky řídit riziko.
1. Přejděte do sekce spotového nebo futures obchodování a vyberte pár 67/USDT.
2. V nabídce typu objednávky vyberte „Stop-Limit“ nebo „Trigger Order“.
3. Nastavte trigger cenu (úroveň, která aktivuje objednávku) a cenu při provedení (cena, za kterou bude objednávka vyřízena).
4. Potvrďte detaily objednávky a odešlete ji.
Objednávka stop-loss se aktivuje, pokud se cena měny The Official 67 Coin pohybuje proti vaší pozici, zatímco objednávka take-profit se automaticky provede, když dosáhnete cílové úrovně zisku.
Podrobné příklady a výukové kurzy naleznete v Průvodci spotovým obchodováním na MEXC
Zvýší se letos cena měny The Official 67 Coin?
Cena měny The Official 67 Coin by se v letošním roce mohla zvýšit v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen měny The Official 67 Coin (67), kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:02:39 (UTC+8)
Důležité novinky z odvětví týkající se The Official 67 Coin (67)
Čas (UTC+8)
Typ
Informace
01-20 22:09:49
Novinky z odvětví
Spotové zlato prudce vzrostlo v krátkém období, prolomilo hranici 4 740 USD/oz a dosáhlo nového maxima
01-20 13:14:57
Novinky z odvětví
Trumpovy komentáře k clům EU, zlato prolomilo nové historické maximum, Bitcoin krátce poklesl
01-19 16:31:41
Novinky z odvětví
Sektor soukromí zažívá štafetové rally, DUSK vyskočil o více než 120 % za jediný den
01-19 08:14:46
Novinky z odvětví
Evropské a americké celní hrozby se znovu objevují, kryptotrh v pondělí ráno zažil ‚flash crash'
01-19 07:38:00
Drahé kovy
Spotové zlato i stříbro dosáhly nových historických maxim
01-18 14:28:43
Novinky z odvětví
Sentiment na kryptoměnovém trhu zůstává „neutrální", vykazuje celkové zotavení z předchozích úrovní
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem.
Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.