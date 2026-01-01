BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena pro The Official 67 Coin je 0.01355 USD. Tržní kapitalizace 67 je 13,545,664 USD. Sledujte novinky v cenách 67 na USD, aktuální grafy, tržní kapitalizaci, objem za 24 hodin a další ukazatele!

Více informací o 67

Informace o ceně 67

Co je to 67

Bílá kniha pro 67

Oficiální webové stránky 67

Tokenomika pro 67

Předpověď cen 67

Historie 67

Průvodce nákupem (67)

Převodník 67 na fiat měnu

67 Spot

67 USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo The Official 67 Coin

Kurz The Official 67 Coin(67)

Aktuální cena 1 67 na USD

$0.013451
$0.013451
+0.46%1D
USD
Graf aktuální ceny The Official 67 Coin (67)
Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:02:39 (UTC+8)

Dnešní cena The Official 67 Coin

Aktuální dnešní cena měny The Official 67 Coin (67) je $ 0.01355, kdy za posledních 24 h došlo k 0.46% změně. Aktuální směnný kurz 67 na USD je $ 0.01355 za 67.

The Official 67 Coin já aktuálně na 912. místě podle tržní kapitalizace s hodnotou $ 13.55M a objemem v oběhu ve výši 999.68M 67. Za posledních 24 hodin se 67 obchodovalo mezi $ 0.011953 (minimum) and $ 0.015599 (maximum) a odráželo tak tržní aktivitu. Historické maximum je $ 0.043900645791901 a historické minimum pak $ 0.000086375925910336.

V ohledu krátkodobého výkonu se 67 posunulo o +0.90% za poslední hodinu a o -64.61% za posledních 7 dní. Za poslední den dosáhl celkový objem obchodování $ 104.36K.

Informace o trhu The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 13.55M
$ 13.55M

$ 104.36K
$ 104.36K

$ 13.55M
$ 13.55M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace The Official 67 Coin je $ 13.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 104.36K. Objem v oběhu 67 je 999.68M, přičemž celková zásoba je 999680000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.55M.

Historie cen pro The Official 67 Coin USD

24hodinová změna ceny:
$ 0.011953
$ 0.011953
Nejnižší za 24 h
$ 0.015599
$ 0.015599
Nejvyšší za 24 h

$ 0.011953
$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

+0.90%

+0.46%

-64.61%

-64.61%

Historie cen v USD pro The Official 67 Coin (67)

Sledujte změny cen The Official 67 Coin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00006159+0.46%
30 dní$ -0.009221-40.50%
60 dní$ -0.00505-27.16%
90 dní$ +0.00855+171.00%
Změna ceny The Official 67 Coin dnes

Dnes zaznamenal 67 změnu o $ +0.00006159 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny The Official 67 Coin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.009221 (-40.50%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny The Official 67 Coin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 67 ke změně o $ -0.00505 (-27.16%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny The Official 67 Coin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00855 (+171.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům The Official 67 Coin (67)?

Podívejte se na stránku Historie cen The Official 67 Coin.

Předpověď ceny pro The Official 67 Coin

Předpověď ceny The Official 67 Coin (67) pro rok 2030 (za 4 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena 67 v roce 2030 $ -- s mírou růstu ve výši 0.00%.
Předpověď ceny The Official 67 Coin (67) pro rok 2040 (za 14 let)

V roce 2040 by cena The Official 67 Coin mohla potenciálně vzrůst o 0.00%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ --.

Co je The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

Zdroj The Official 67 Coin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s The Official 67 Coin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka The Official 67 Coin
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Official 67 Coin

Poslední aktualizace stránky: 2026-01-23 01:02:39 (UTC+8)

Prozkoumejte více informací o měně The Official 67 Coin

67 USDT (obchodování futures)

Shortujte nebo longujte 67 s finanční pákou. Prozkoumejte obchodování 67 USDT futures na MEXC a využijte výkyvy na trhu.

Obchodujte na The Official 67 Coin (67) na trzích na MEXC

Prozkoumejte spotové a futures trhy, podívejte se na aktuální ceny, objemy měny The Official 67 Coin a obchodujte ji přímo.

Páry
Cena
Změna za 24 h
Objem za 24 h
67/USDT
$0.013451
$0.013451
+0.53%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01100

$0.02751

$0.02234

$0.01302

Prohlášení

