Tokenomika pro 3ULL (3ULL)

Tokenomika pro 3ULL (3ULL)

Zjistěte klíčové informace o 3ULL (3ULL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o 3ULL (3ULL)

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

Oficiální webové stránky:
https://playa3ull.games
Bílá kniha:
https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf
Block Explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937

3ULL (3ULL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 3ULL (3ULL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M
Celkový objem:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Objem v oběhu:
$ 4.72B
$ 4.72B$ 4.72B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 33.21M
$ 33.21M$ 33.21M
Historické maximum:
$ 0.0112001
$ 0.0112001$ 0.0112001
Historické minimum:
$ 0.000275923973430748
$ 0.000275923973430748$ 0.000275923973430748
Aktuální cena:
$ 0.0006642
$ 0.0006642$ 0.0006642

Tokenomika 3ULL (3ULL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 3ULL (3ULL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 3ULL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 3ULL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 3ULL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu3ULL!

Jak nakupovat 3ULL

Chtěli byste si přidat 3ULL (3ULL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu 3ULL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro 3ULL (3ULL)

Analýza historie cen 3ULL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny 3ULL

Chcete vědět, kam může 3ULL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 3ULL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.