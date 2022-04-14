Tokenomika pro MOON (2MOON)

Tokenomika pro MOON (2MOON)

Zjistěte klíčové informace o MOON (2MOON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MOON (2MOON)

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Oficiální webové stránky:
https://moon.ws/
Bílá kniha:
https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E

MOON (2MOON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MOON (2MOON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 86.06K
$ 86.06K$ 86.06K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 43.47B
$ 43.47B$ 43.47B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 198.00K
$ 198.00K$ 198.00K
Historické maximum:
$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068
Historické minimum:
$ 0.000001022454904529
$ 0.000001022454904529$ 0.000001022454904529
Aktuální cena:
$ 0.00000198
$ 0.00000198$ 0.00000198

Tokenomika MOON (2MOON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MOON (2MOON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 2MOON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 2MOON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 2MOON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu2MOON!

Historie cen pro MOON (2MOON)

Analýza historie cen 2MOON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny 2MOON

Chcete vědět, kam může 2MOON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 2MOON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.