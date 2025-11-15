Tokenomika pro One More Game (1MORE)
One More Game (1MORE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro One More Game (1MORE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o One More Game (1MORE)
OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.
Tokenomika One More Game (1MORE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro One More Game (1MORE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 1MORE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 1MORE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 1MORE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu1MORE!
Jak nakupovat 1MORE
Chtěli byste si přidat One More Game (1MORE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu 1MORE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro One More Game (1MORE)
Analýza historie cen 1MORE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny 1MORE
Chcete vědět, kam může 1MORE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 1MORE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
Koupit One More Game (1MORE)
Částka
1 1MORE = 0.000003239 USD
Obchodujte One More Game (1MORE)
NEJŽHAVĚJŠÍ
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
NEJVĚTŠÍ objem
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nově přidané
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Nejvíce stoupající tokeny
Nejziskovější krypto za 24 h, které by měl každý obchodník sledovat