Dnešní aktuální cena One More Game je 0.000007321 USD. Sledujte aktualizace cen 1MORE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1MORE.

Více informací o 1MORE

Informace o ceně 1MORE

Co je to 1MORE

Bílá kniha pro 1MORE

Oficiální webové stránky 1MORE

Tokenomika pro 1MORE

Předpověď cen 1MORE

Historie 1MORE

Průvodce nákupem (1MORE)

Převodník 1MORE na fiat měnu

1MORE Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo One More Game

Kurz One More Game(1MORE)

Aktuální cena 1 1MORE na USD

$0.00000747
$0.00000747$0.00000747
+50.75%1D
USD
Graf aktuální ceny One More Game (1MORE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:19 (UTC+8)

Informace o ceně One More Game (1MORE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000003777
$ 0.000003777$ 0.000003777
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000097
$ 0.0000097$ 0.0000097
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000003777
$ 0.000003777$ 0.000003777

$ 0.0000097
$ 0.0000097$ 0.0000097

--
----

--
----

-2.03%

+50.75%

+277.17%

+277.17%

Cena One More Game (1MORE) v reálném čase je $ 0.000007321. Za posledních 24 hodin se 1MORE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000003777 do maxima $ 0.0000097, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 1MORE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 1MORE se za poslední hodinu změnila o -2.03%, za 24 hodin o +50.75% a za posledních 7 dní o +277.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu One More Game (1MORE)

--
----

$ 170.77K
$ 170.77K$ 170.77K

$ 73.21K
$ 73.21K$ 73.21K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace One More Game je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 170.77K. Objem v oběhu 1MORE je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 73.21K.

Historie cen v USD pro One More Game (1MORE)

Sledujte změny cen One More Game pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00000251478+50.75%
30 dní$ -0.013052679-99.95%
60 dní$ -0.012492679-99.95%
90 dní$ -0.012492679-99.95%
Změna ceny One More Game dnes

Dnes zaznamenal 1MORE změnu o $ +0.00000251478 (+50.75%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny One More Game za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.013052679 (-99.95%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny One More Game za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 1MORE ke změně o $ -0.012492679 (-99.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny One More Game za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.012492679 (-99.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům One More Game (1MORE)?

Podívejte se na stránku Historie cen One More Game.

Co je One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich One More Game investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 1MOREa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o One More Game na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na One More Game a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny One More Game (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít One More Game (1MORE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva One More Game (1MORE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro One More Game.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny One More Game!

Tokenomika pro One More Game (1MORE)

Pochopení tokenomiky One More Game (1MORE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 1MORE hned teď!

Jak nakupovat One More Game (1MORE)

Snažíte se zjistit, jak koupit One More Game? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit One More Game podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

1MORE na místní měny

Zdroj One More Game

Pokud chcete se podrobněji seznámit s One More Game, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka One More Game
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně One More Game

Jakou hodnotu má dnes One More Game (1MORE)?
Aktuální cena 1MORE v USD je 0.000007321 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 1MORE v USD?
Aktuální cena 1MORE v USD je $ 0.000007321. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace One More Game?
Tržní kapitalizace 1MORE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 1MORE v oběhu?
Objem 1MORE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 1MORE?
1MORE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 1MORE?
1MORE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování 1MORE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 1MORE je $ 170.77K USD.
Dosáhne 1MORE letos vyšší ceny?
1MORE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen1MORE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:36:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se One More Game (1MORE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod 1MORE na USD

Částka

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.000007321 USD

Obchodujte 1MORE

1MORE/USDT
$0.00000747
$0.00000747$0.00000747
+50.75%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

