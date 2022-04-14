Tokenomika pro 1DOLLAR (1DOLLAR)

Tokenomika pro 1DOLLAR (1DOLLAR)

Zjistěte klíčové informace o 1DOLLAR (1DOLLAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o 1DOLLAR (1DOLLAR)

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.1dollarsol.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump

1DOLLAR (1DOLLAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 1DOLLAR (1DOLLAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M
Celkový objem:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M
Historické maximum:
$ 0.086
$ 0.086$ 0.086
Historické minimum:
$ 0.000075499920876549
$ 0.000075499920876549$ 0.000075499920876549
Aktuální cena:
$ 0.004607
$ 0.004607$ 0.004607

Tokenomika 1DOLLAR (1DOLLAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 1DOLLAR (1DOLLAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 1DOLLAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 1DOLLAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 1DOLLAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu1DOLLAR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.