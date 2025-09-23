Přečtěte si, jak nakupovat 1INCH (1INCH) na MEXC! Podrobný průvodce nákupem pomocí kreditní karty, bankovního převodu a P2P. Navštivte ho ještě dnes!Přečtěte si, jak nakupovat 1INCH (1INCH) na MEXC! Podrobný průvodce nákupem pomocí kreditní karty, bankovního převodu a P2P. Navštivte ho ještě dnes!

1INCH

Průvodce nákupem 1INCH (1INCH)

MEXC vám pomůže udělat první krok ke kryptoměnové gramotnosti. Objevte našeho průvodce nákupem kryptoměny 1INCH (1INCH) na centralizovaných burzách, jako je MEXC.
Podívejte se na to komplexně! Podívejte se na ceny 1INCH a grafy.

Jak nakupovat 1INCH?

Přečtěte si, jak nakupovat 1INCH (1INCH) na MEXC! Tento průvodce se zabývá tím, jak nakupovat 1INCH na MEXC a začít obchodovat 1INCH na kryptoměnové platformě, které důvěřují miliony lidí.

Krok 1

Zaregistrujte si účet a dokončete KYC

Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Krok 2

Přidejte USDT, USDC nebo USDE do své peněženky

USDT, USDC a USDE usnadňují obchodování na MEXC. USDT, USDC a USDE můžete nakupovat bankovním převodem, OTC nebo prostřednictvím P2P obchodování.

Krok 3

Přejděte na stránku spotového obchodování

Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

Díky více než 2672 tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5

Dokončete svůj nákup

Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna 1INCH bude okamžitě připsána do vaší peněženky.
Proč nakupovat 1INCH na MEXC?

MEXC je známá svou spolehlivostí, hlubokou likviditou a širokým výběrem tokenů. Díky tomu jsme jedna z nejlepších kryptoměnových platforem, kde můžete nakupovat 1INCH.

Získejte přístup k více než 2,800 tokenům, což je jeden z nejširších dostupných možností výběru
Nejrychlejší listingy tokenů mezi centralizovanými burzami
Více než 100 platebních metod, ze kterých můžete vybírat
Nejnižší poplatky v odvětví kryptoměn
Připojte se k milionům uživatelů a nakupujte 1INCH na MEXC ještě dnes.

Nakupujte 1INCH s využitím více než 100 platebních metod

MEXC podporuje více než 100 platebních možností, což usnadňuje nákup 1INCH (1INCH) odkudkoli na světě. Ať už dáváte přednost tradičním metodám, nebo místním platebním kanálům, najdete u nás způsob, který vám bude vyhovovat. Prozkoumejte různé platební metody, jak nakoupit krypto na MEXC!

Tři nejlepší platební metody při nákupu 1INCH

Kreditní/debetní karty

Kreditní/debetní karty

Nakupujte 1INCH okamžitě pomocí karet Visa nebo Mastercard. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější možnost pro obchodníky s kryptoměnami. Vyžaduje to pouze absolvovat KYC ověření.

Bankovní převody

Bankovní převody

V případě větších nákupů 1INCH je ideální nakupovat kryptoměny bankovním převodem! Tento způsob nabízí spolehlivé vypořádání prostřednictvím globálních sítí, jako je SEPA, SWIFT, a místních sítí v závislosti na regionu.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Využijte tržiště P2P na MEXC a nakupujte 1INCH přímo od ostatních uživatelů za preferovanou místní měnu. Finanční prostředky jsou bezpečně uloženy v úschově a uvolněny až po potvrzení platby, obvykle do 30 minut.

Další místní možnosti platby

Další místní možnosti platby

MEXC také podporuje regionální metody, jako jsou PIX, PayNow, GCash a další, v závislosti na zemi. Nakupte krypto okamžitě ve 3 snadných krocích

Další tři způsoby, jak snadno získat 1INCH

MEXC Pre-Market

MEXC Pre-Market

Nakupujte nebo prodávejte 1INCH před oficiálním uvedením na burzu prostřednictvím pre-market obchodování na MEXC. Tato možnost vám umožňuje získat tokeny předem, takže získáte náskok před ostatními, kteří je budou obchodovat až na spotovém trhu. Kromě toho jsou všechny obchody chráněny a vypořádány automaticky po zalistování.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Získejte včasný přístup k novým tokenovým projektům díky MEXC Launchpad. Stakováním na MX nebo USDT můžete získat alokace tokenů dříve, než se dostanou na volný trh, často za velmi výhodné ceny!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Plňte jednoduché úkoly na platformě a získávejte airdropy 1INCH zdarma s MEXC Airdrop+. Účastněte se každodenních úkolů a výzev, abyste splnili podmínky. Je to snadný a bezplatný způsob, jak rozšířit své kryptoměnové portfolio a objevovat nové tokeny.

Bez ohledu na metodu jsou vaše transakce chráněny vícevrstvými bezpečnostními protokoly a blokováním sazeb v reálném čase. MEXC zajišťuje bezpečný, rychlý a dostupný nákup 1INCH.

Kde koupit 1INCH (1INCH)

Možná vás zajímá, kde si můžete snadno koupit 1INCH (1INCH). Odpověď ale závisí na vašich platebních preferencích a zkušenostech s obchodováním. Na kryptoměnové platformě můžete nakupovat 1INCH pomocí metod, jako je kreditní karta, Apple Pay nebo bankovní převod. Alternativně můžete nakupovat 1INCH také na blockchainu prostřednictvím DEX nebo P2P!

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn
Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole
P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn

Centralizované burzy, jako je MEXC, jsou často nejpřívětivějším řešením pro začátečníky. 1INCH můžete nakupovat přímo pomocí kreditních karet, Apple Pay, bankovních převodů nebo stablecoinů. Burzy CEX také nabízejí transparentní ceny, pokročilé zabezpečení a přístup k nástrojům, jako jsou cenové grafy 1INCH v reálném čase a historie obchodování.

Jak nakupovat prostřednictvím CEX:

  1. Krok 1
    Přidejte se k MEXC

    Vytvořit si účet a dokončit ověření totožnosti (KYC).

  2. Krok 2
    Vklad

    Vložit prostředky pomocí fiat nebo kryptoměny.

  3. Krok 3
    Hledat

    Vyhledat 1INCH v sekci obchodování.

  4. Krok 4
    Obchodovat

    Zadat nákupní objednávku za tržní nebo limitní cenu.

Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole

1INCH si také můžete koupit na decentralizovaných burzách, pokud je k dispozici na blockchainu. Burzy DEX, jako je DEX+ společnosti MEXC, Uniswap nebo PancakeSwap, umožňují přímé obchodování z peněženky do peněženky bez zprostředkovatelů, i když je třeba se vypořádat s gas poplatky a slippage.

Jak nakupovat přes DEX:

  1. Krok 1
    Nastavit peněženku

    Nainstalujte si Web3 peněženku, jako je MetaMask, a převeďte do ní podporovaný základní token (např. ETH nebo BNB).

  2. Krok 2
    Připojit

    Přejděte na platformu DEX a připojte svou peněženku.

  3. Krok 3
    Swap

    Vyhledejte 1INCH a potvrďte kontrakt tokenu.

  4. Krok 4
    Potvrdit obchod

    Zadejte částku, zkontrolujte slippage a schvalte transakci na blockchainu.

P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Pokud chcete nakupovat 1INCH pomocí místních platebních metod, jsou skvělou volbou právě P2P platformy. P2P tržiště na MEXC umožňuje nakupovat kryptoměny přímo od ověřených uživatelů s podporou bankovních převodů, elektronických peněženek nebo dokonce hotovosti.

Jak nakupovat přes P2P:

  1. Krok 1
    Získat MEXC

    Vytvořte si bezplatný účet MEXC a dokončete KYC ověření.

  2. Krok 2
    Přejít na P2P

    Přejděte do sekce P2P a vyberte místní měnu.

  3. Krok 3
    Vyberte si prodejce

    Vyberte si ověřeného prodejce, který podporuje vámi požadovanou platební metodu.

  4. Krok 4
    Dokončit platbu

    Zaplaťte přímo a po potvrzení se bude vaše krypto uvolněno do vaší peněženky MEXC.

Pokud hledáte nejlepší místo pro nákup 1INCH (1INCH), centralizované platformy jako MEXC nabízí nejjednodušší a nejbezpečnější cestu, zejména pokud používáte kreditní kartu, Apple Pay nebo fiat. Burzy DEX nabízí flexibilitu uživatelům na blockchainu, zatímco P2P platformám dávají přednost především ti, kteří potřebují využívat místní měny.
Ať už se rozhodnete jakkoli, vytvořte si bezplatný účet a začněte na MEXC bez obav ještě dnes.

Informace o 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Oficiální webové stránky:https://1inch.com/
Bílá kniha:https://business.1inch.com/portal/documentation/overview
Block Explorer:https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC

Jaké tokeny nakupují obchodníci tento týden?

Videoprůvodci vysvětlující, jak nakupovat 1INCH

Naučit se nakupovat kryptoměny je snazší, když vidíte každý krok. Naše videonávody pro začátečníky vás provedou celým procesem nákupu 1INCH pomocí karty, bankovního převodu nebo P2P. Každé video je jasné, bezpečné a snadno sledovatelné, ideální pro ty, kteří se nejlépe učí na základě vizuálních podnětů.
Sledujte hned teď a začněte investovat do 1INCH na MEXC.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat 1INCH pomocí debetní/kreditní karty

    Hledáte nejrychlejší způsob, jak koupit 1INCH? Zjistěte, jak na MEXC okamžitě nakupovat 1INCH pomocí debetní nebo kreditní karty. Tato metoda je ideální pro začátečníky, kteří chtějí rychlost a bezproblémovou zkušenost.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat 1INCH za fiat s využitím P2P obchodování

    Chcete raději nakupovat 1INCH přímo od ostatních uživatelů? Naše platforma pro P2P obchodování vám umožňuje bezpečně směnit fiat za 1INCH s využitím více platebních metod. Podívejte se na tento návod a zjistěte, jak bezpečně nakupovat kryptoměny pomocí MEXC P2P.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat 1INCH prostřednictvím spotového obchodování

    Chcete mít nákupy kryptoměny 1INCH plně pod kontrolou? Spotové obchodování umožňuje nakupovat 1INCH za tržní cenu nebo nastavit limit orders pro lepší obchodování. Toto video vysvětluje vše, co potřebujete vědět o obchodování s BTC na MEXC Spot.

Nakupujte 1INCH s extrémně nízkými poplatky na MEXC

Nákup 1INCH (1INCH) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.

Začněte nakupovat 1INCH ještě dnes - a užívejte si více kryptoměn s nižšími poplatky.

Za posledních 24 hodin uživatelé MEXC nakoupili 0.000 1INCH, celkem 0.000 USDT.

Komplexní likvidita

Tři nejlepší strategie pro nákup 1INCH (1INCH)

Chytré investování začíná dobrým plánem. Použití jasné strategie může pomoci snížit emotivní rozhodnutí, řídit tržní riziko a časem si vybudovat důvěru.

Zde jsou tři oblíbené strategie, jak nakupovat 1INCH:

1.Průměrování nákladů (DCA)

Investujte v pravidelných intervalech fixní částku do 1INCH bez ohledu na tržní cenu. Tím v průběhu času vyrovnáte cenovou volatilitu.

2.Vstup na základě trendu

Vstupte na trh, když 1INCH vykazuje známky vzestupného trendu nebo prolomení klíčových úrovní odporu. Tento přístup se zaměřuje spíše na potvrzení než na přesné načasování dna.

3.Postupné nákupy

Zadejte několik nákupních objednávek za různé ceny. Tím se rozloží riziko vstupu a umožní ti to účastnit se na různých úrovních trhu.

Každá strategie odpovídá různým rizikovým profilům a tržním podmínkám. Před investicí do 1INCH nebo do jakéhokoli kryptoměnového aktiva si vždy udělejte vlastní průzkum (DYOR).

Jak bezpečně ukládat 1INCH

Po nákupu 1INCH (1INCH) je dalším důležitým krokem zajištění aktiv. Uložení tokenu je naštěstí celkem snadné.

Možnosti ukládání na MEXC:

Peněženka MEXC

Vaše 1INCH se automaticky uloží do peněženky účtu MEXC. Prostředky jsou chráněny dvoufaktorovým ověřováním (2FA), pokročilým šifrováním a infrastrukturou offline úložiště.

Externí peněženky

1INCH můžete také vybírat do osobní peněženky a mít tak naprostou kontrolu. Patří sem softwarové peněženky (např. MetaMask, Trust Wallet) pro každodenní přístup nebo offline peněženky (např. Ledger, Trezor) pro dlouhodobé ukládání s maximálním zabezpečením.

Pokud kryptoměny uložíte do offline peněženky, budou vaše privátní klíče offline, a vy tím snížíte riziko hackerských nebo phishingových útoků. Je to preferovaná možnost pro uživatele, kteří plánují držet dlouhodobě.

Vyberte si metodu, která nejlépe odpovídá vašim cílům. MEXC podporuje pohodlí i kontrolu.

Jak prodávat 1INCH (1INCH)

MEXC nabízí několik bezpečných a flexibilních možností prodeje 1INCH, ať už jde o vyplacení, změnu tokenů nebo reakci na tržní trendy.

Spotový trh
Spotový trh

Prodávejte 1INCH okamžitě za tržní cenu nebo si nastavte vlastní limit order. Ideální pro rychlé obchody nebo konverzi na stablecoiny jako USDT.

P2P obchodování
P2P obchodování

Prodávejte 1INCH přímo ostatním uživatelům a získejte místní měnu prostřednictvím preferované platební metody. Ochrana úschovy společnosti MEXC zajišťuje, že každá transakce je bezpečná a ověřená.

Pre-market
Pre-market

U vybraných tokenů nabízí MEXC pre-market obchodování, díky kterému můžete prodávat před oficiálním zalistováním. Díky tomu mají včasní držitelé jedinečnou výhodu při zjišťování cen a likvidity.

Nástroj MEXC pro konverzi
Nástroj MEXC pro konverzi

Pomocí nástroje MEXC pro konverzi můžete okamžitě konvertovat 1INCH na USDT, BTC nebo jiné hlavní tokeny. Je ideální pro rychlé konverze na jedno kliknutí s jasnou sazbou a nulovým slippage.

Každá metoda je podporována pokročilými bezpečnostními systémy společnosti MEXC, systémem pro provádění transakcí v reálném čase a nepřetržitě dostupným oddělením služeb zákazníkům, takže můžete 1INCH prodávat s důvěrou.

Co můžete dělat po zakoupení tokenů 1INCH?

Po zakoupení kryptoměn jsou možnosti na MEXC neomezené. Ať už chcete obchodovat na spotovém trhu, prozkoumat obchodování futures nebo získat exkluzivní odměny, MEXC nabízí celou řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vaše zkušenosti s kryptoměnami.

Všechny potřebné funkce MEXC jsou podpořeny špičkovým zabezpečením a nepřetržitou podporou. Zjistěte nejnovější cenu 1INCH (1INCH), zkontrolujte předpovědi budoucích cen 1INCH nebo se ponořte do historické výkonnosti 1INCH ještě dnes!

Rizika kryptoměnových aktiv, která byste měli znát před investováním

Investování do kryptoměnových aktiv může nabízet vysoké potenciální výnosy, ale se pojí se značnými riziky. Před nákupem 1INCH nebo jakékoli jiné kryptoměny je důležité těmto rizikům porozumět.

Klíčová obchodní rizika, na která je třeba pamatovat:

Volatilita
Ceny kryptoměn mohou v krátkých obdobích prudce kolísat, což má vliv na hodnotu vaší investice.
Regulační nejistota
Přístup a legálnost mohou ovlivnit změny vládních předpisů nebo nedostatečná ochrana investorů.
Riziko likvidity
Některé tokeny mohou mít nízký objem obchodování, což ztěžuje jejich nákup nebo prodej za stabilní ceny.
Složitost
Kryptoměnové systémy mohou být obtížně pochopitelné, především pro začátečníky, a to může vést ke špatným rozhodnutím.
Podvody a nereálný tvrzení
Vždy si dávejte pozor na záruky, falešné dárky nebo nabídky, které zní příliš dobře na to, než aby to byla pravda.
Riziko centralizace
Přílišné spoléhání se na jedno aktivum nebo kategorii vás může vystavit vyšším ztrátám.

Před investicí do 1INCH si nezapomeňte udělat vlastní průzkum (DYOR), seznámit se s projektem i podmínkami na trhu. Informovaná rozhodnutí vedou k lepším výsledkům. Více informací se dozvíte v Crypto Pulse na MEXC. Podívejte se na cenu 1INCH (1INCH) ještě dnes!

Nejčastější dotazy

    1. Jak mohu 1INCH koupit hned teď?

  • Pokud chcete nakoupit 1INCH hned teď, jednoduše si založte zdarma účet MEXC, vložte USDT nebo fiat, přejděte na spotový trh a zadejte nákupní objednávku s použitím tržních nebo limitních cen.

    • 2. Kde si je mohu koupit 1INCH?

  • 1INCH můžete nakupovat na kryptoměnových platformách, jako je MEXC, která nabízí vysokou likviditu, super nízké poplatky, rychlé provedení a bezproblémový přechod z fiat měny na kryptoměnu, a to vše podpořené bezpečným úložištěm aktiv.

    • 3. Kolik je aktuálně $1,000 v bitcoinech?

  • Hodnota $1,000 v bitcoinech se neustále mění podle aktuální ceny BTC. Zkontrolujte cenu bitcoinu v reálném čase, abyste zjistili aktuální konverzní kurz a věděli, kolik BTC můžete koupit za $1,000.

    • 4. Mohu investovat do 1INCH s $10?

  • Ano, do 1INCH investovat můžete už od $10! MEXC podporuje malé vklady v USDT nebo fiat, takže začátečníci mohou začít bez velkého kapitálu.

    • 5. Kolik je 1 1INCH v USDT?

  • Cena 1 1INCH v USDT kolísá podle vývoje na trhu. Navštivte stránku cen 1INCH na MEXC a prohlédněte si aktuální kurzy, grafy a hloubku trhu.

    • 6. Je nákup 1INCH bezpečný?

  • Nákup 1INCH na MEXC je bezpečný: platforma využívá dvoufaktorovou autentizaci, šifrované úložiště, KYC ověření a úschovu v podobě offline peněženky.

    • 7. Proč se cena 1INCH tak často mění?

  • Kryptoměny jako 1INCH jsou velmi volatilní v závislosti na nabídce a poptávce na trhu, zprávách, objemu obchodování a náladě investorů. Volatilita je normální, proto zvažte strategie, jako je DCA, abyste mohli odpovídajícím způsobem řídit rizika.

    • 8. Jaké platební metody mohu použít při nákupu 1INCH?

  • 1INCH můžete na MEXC nakupovat pomocí kreditních/debetních karet, Apple Pay, bankovních převodů, P2P nebo stablecoinových vkladů. Díky této flexibilitě je nákup 1INCH pomocí kreditní karty nebo Apple Pay velmi jednoduchý.

    • 9. Musím absolvovat KYC, když si chci koupit 1INCH?

  • Ano, MEXC vyžaduje KYC ověření (ověření totožnosti), aby bylo možné odemknout možnosti fiat vstupů, jako jsou kreditní karta nebo bankovní vklady. Zlepšuje také zabezpečení platformy a podporuje dodržování předpisů.

    • 10. Jaká je minimální částka pro nákup 1INCH?

  • Na spotovém trhu MEXC můžete často začít nakupovat 1INCH už od pouhých 10 USDT, takže jde o vhodnou volbu pro nové investory i začátečníky.

    • 11. Jak dlouho trvá nákup 1INCH kreditní kartou?

  • Nákupy kreditními kartami nebo Apple Pay na MEXC jsou obvykle téměř okamžité - peníze na váš účet dorazí okamžitě nebo během několika minut, takže můžete 1INCH začít hned obchodovat.

    • 12. Jsou za nákup 1INCH účtovány nějaké dodatečné poplatky?

  • Při obchodování 1INCH na spotových trzích MEXC mohou být poplatky pro makery/takery nízké, někdy dokonce 0%. Za nákupy kartou nebo P2P obchody mohou být účtovány síťové nebo servisní poplatky. Podívejte se na sazebník poplatků společnosti MEXC.

    • 13. Mohu po nákupu své 1INCH uložit na MEXC?

  • Ano! Po nákupu 1INCH zůstanou ve vaší peněžence MEXC, chráněné vícevrstvým šifrováním, 2FA, seznamy povolených pro výběry a zálohováním v offline úložišti.

    • 14. Jak mohu převést 1INCH do externí peněženky?

  • Pokud chcete přesunout 1INCH z MEXC, přejděte na Vybrat, zadejte adresu externí peněženky (např. hardwarové nebo softwarové) a potvrďte. Vždy si raději překontrolujte adresu, abyste předešli ztrátě.

    • 15. Mohu nakupovat 1INCH v rámci P2P obchodování?

  • Ano, P2P tržiště společnosti MEXC vám umožňuje nakupovat 1INCH přímo od uživatelů. Vyberte si místní měnu, platební metodu a dokončete nákup s ochranou v podobě úschovy.

    • 16. Co je pre-market obchodování 1INCH?

  • Pokud 1INCH je nově zalistovaným tokenem, může MEXC nabízet akce pre-market obchodování. Tato předčasná okna pro obchodování umožňují držitelům nakupovat/prodávat před jejich zalistováním ke spotovému obchodování.

    • 17. Je 1INCH k dispozici na burzách DEX jako Uniswap?

  • Pokud je 1INCH postavený na Ethereu nebo na jiných podporovaných chainech, může být obchodovatelný na DEX, jako je Uniswap nebo PancakeSwap. V takovém případě je ale nutné počítat se správou peněženek, gas poplatky a slippage.

    • 18. Jak mohu zkontrolovat cenové grafy 1INCH v reálném čase?

  • Na stránkách s grafy cen tokenů nabízí MEXC grafy aktuálních cen 1INCH, metriky objemu a nástroje pro hloubku. Pomocí nich můžete sledovat pohyby cen a plánovat vstupní nebo výstupní body.

    • 19. Mohu při nákupu 1INCH nastavit objednávku stop-limit nebo take-profit?

  • Ano, MEXC podporuje pokročilé typy objednávek, jako jsou stop-limit, take-profit a OCO. S jejich pomocí můžete automatizovat strategii při nákupu nebo prodeji 1INCH.

    • 20. Je1INCH dobrá dlouhodobá investice?

  • To, zda se 1INCH hodí pro dlouhodobou investici, závisí na jeho základech a vašich vlastních cílech. Než se rozhodnete některý konkrétní projekt, použití tokenu, vývojový tým a plán, udělejte si průzkum.

    • 21. Jak je to s daněmi při nákupu nebo prodeji 1INCH?

  • Daňová pravidla se v jednotlivých zemích liší. V mnoha jurisdikcích není nákup 1INCH zdanitelný, ale prodej nebo obchodování může přináše kapitálové zisky. Vždy se poraďte s místním účetním.

    • 22. Mohu při nákupu 1INCH využít Apple Pay?

  • Ano, pokud je to ve vaší zemi/regionu podporováno, MEXC umožňuje nákup 1INCH pomocí Apple Pay. Je to rychlý, bezpečný a pohodlný způsob, jak převádět prostředky na svůj účet pomocí mobilního zařízení.

    • 23. Proč se ceny na CEX, DEX a P2P liší?

  • Ceny se liší v závislosti na likviditě, poplatcích, spreadu a poptávce uživatelů. Burzy CEX, jako je MEXC, obvykle nabízí úzké spready, zatímco burzy DEX a P2P mohou mít náklady na premium nebo slippage.

    • 24. Co mám dělat, když při nákupu 1INCH na MEXC narazím na nějaké problémy?

  • Pokud se při nákupu 1INCH narazíte na jakékoli problémy, neprodleně kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti MEXC. Uveďte podrobnosti o problému a oni vám pomohou problém ověřit a vyřešit.

