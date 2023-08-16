Akciové futures na MEXC: Americké akcie s podporou kryptoměn
Obchodujte s pohyby amerických akcií s využitím kryptoměnových prostředků jako marže - nulové překážky, maximální flexibilita
Páry akciových futures
V budoucnu budou přidány další obchodovatelné páry, aby byly uspokojeny potřeby různých uživatelů.
Klíčové vlastnosti
Nejnižší popl. za obchodování
Vyzkoušejte ultrakonkurenční poplatky za obchodování pro makery, které dosahují až 0.00% a pro takery až 0.00 pro americké akciové futures páry.
Synchronizováno s otevíracími časy amerických burz
Obchodujte synchronizovaně se skutečným americkým akciovým trhem a zažijte autentické obchodování.
Špičková hloubka trhu
Komplexní likvidita zajišťuje stabilní ceny během volatility trhu a minimalizuje slippage pro lepší realizaci obchodů.
Konzistentní zkušenost jako s obchodováním perpetuálních futures
Bezproblémový přechod - stejné obchodní rozhraní a zkušenosti jako u perpetuálních futures, bez nutnosti dalšího učení.
FAQ
Otázka 1: Jak se účtuje míra financování?
Akciové futures na MEXC v současné době upouští od poplatků za financování - nejsou zde žádné náklady držení.
Otázka 2: Jak se vypočítává PnL?
Vzorec: PnL = (zavírací cena - úvodní cena) × finanční páka × počet akcií × směr (long = +1, short = -1)Příklady:1) Zisk z long pozice: Koupíte 1 akcii Apple (AAPL) za $100 (předpokládejme, že kontrakt představuje 1 akcii) a uzavřete za $105. Zisk = (105 − 100) × 1 × 1 = $52) Zisk z short pozice: Prodáte 1 akcii Tesly (TSLA) za $200 a uzavřete na $195. Zisk = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
Otázka 3: Jak je spuštěna likvidace?
MEXC využívá mechanismus řízení rizik v souladu s mainstreamovými perpetuálními futures:1) Systém nepřetržitě sleduje míru udržovací marže.2) Marže se vypočítává na základě fair price.3) Pokud míra marže klesne pod nastavený práh likvidace, systém automaticky spustí likvidaci, aby omezil potenciální ztráty.
Otázka 4: Jak se určuje fair price u akciových futures?
Fair price vychází z poslední transakční ceny podkladových amerických akcií.
Otázka 5: Jaký režim marže je podporován pro akciové futures?
Podporován je pouze režim izolované marže.
Otázka 6: Mohu obchodovat s akciovými futures, když je trh zavřený?
Během období zavření mohou uživatelé zrušit nevyřízené objednávky a přidat marži, ale nemohou zadávat nové objednávky nebo uzavírat stávající pozice. Abyste se vyhnuli možným ztrátám z volatility cen, doporučujeme uzavřít pozice před uzavřením trhu. Otevírací časy burzy jsou v souladu s harmonogramem NYSE a NASDAQ, včetně svátků.
Otázka 7: Podporují akciové futures finanční páku?
Akciové futures na MEXC podporují až 5× finanční páku. Obchodování s finanční pákou zvyšuje potenciální zisky i rizika, včetně možnosti likvidace nebo záporného zůstatku. Uživatelům se doporučuje, aby byli při výběru finanční páky obezřetní.
Otázka 8: Jak se nakládá s pozicemi při štěpení nebo reverzním rozdělení akcií?
V případě štěpení akcií, reverzního rozdělení akcí nebo úpravy dividend platforma zahájí předčasné vypořádání otevřených pozic, aby se zabránilo neočekávané volatilitě. Po vypořádání bude obchodování normálně obnoveno. Uživatelům doporučujeme sledovat oficiální oznámení, kde najdou aktuální informace.