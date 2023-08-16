Loading...

Akciové futures na MEXC: Americké akcie s podporou kryptoměn

Obchodujte s pohyby amerických akcií s využitím kryptoměnových prostředků jako marže - nulové překážky, maximální flexibilita

Páry akciových futures

V budoucnu budou přidány další obchodovatelné páry, aby byly uspokojeny potřeby různých uživatelů.
24 hodin(y)
48 hodin(y)
72 hodin(y)

Klíčové vlastnosti

Nejnižší popl. za obchodování

Vyzkoušejte ultrakonkurenční poplatky za obchodování pro makery, které dosahují až 0.00% a pro takery až 0.00 pro americké akciové futures páry.

Synchronizováno s otevíracími časy amerických burz

Obchodujte synchronizovaně se skutečným americkým akciovým trhem a zažijte autentické obchodování.

Špičková hloubka trhu

Komplexní likvidita zajišťuje stabilní ceny během volatility trhu a minimalizuje slippage pro lepší realizaci obchodů.

Konzistentní zkušenost jako s obchodováním perpetuálních futures

Bezproblémový přechod - stejné obchodní rozhraní a zkušenosti jako u perpetuálních futures, bez nutnosti dalšího učení.

FAQ

Otázka 1: Jak se účtuje míra financování?

Otázka 2: Jak se vypočítává PnL?

Otázka 3: Jak je spuštěna likvidace?

Otázka 4: Jak se určuje fair price u akciových futures?

Otázka 5: Jaký režim marže je podporován pro akciové futures?

Otázka 6: Mohu obchodovat s akciovými futures, když je trh zavřený?

Otázka 7: Podporují akciové futures finanční páku?

Otázka 8: Jak se nakládá s pozicemi při štěpení nebo reverzním rozdělení akcií?