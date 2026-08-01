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ZND Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ZND-এর মার্কেট ক্যাপ 29,463 USD। ZND-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ZND Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ZND-এর মার্কেট ক্যাপ 29,463 USD। ZND-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ZND সম্পর্কে আরও

ZND প্রাইসের তথ্য

ZND কী

ZND হোয়াইটপেপার

ZND অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ZND টোকেনোমিক্স

ZND প্রাইস পূর্বাভাস

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ZND Token লোগো

ZND Token প্রাইস (ZND)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ZND থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.0001736
$0.0001736$0.0001736
+0.21%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ZND Token (ZND) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:48:45 (UTC+8)

ZND Token-এর আজকের প্রাইস

আজ ZND Token (ZND)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 15.79% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ZND থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ZND-এর জন্য $ 0

ZND Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 29,463 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 178.46M ZND। গত 24 ঘণ্টায়, ZND এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.8381 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ZND গত ঘণ্টায় -0.02% এবং গত 7 দিনে +41.60% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 496.37-তে পৌঁছেছে।

ZND Token (ZND) এর মার্কেট তথ্য

$ 29.46K
$ 29.46K$ 29.46K

$ 496.37
$ 496.37$ 496.37

$ 114.50K
$ 114.50K$ 114.50K

178.46M
178.46M 178.46M

693,541,268.0
693,541,268.0 693,541,268.0

ZND Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 29.46K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 496.37। ZND এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 178.46M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 693541268.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 114.50K

ZND Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.8381
$ 0.8381$ 0.8381

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+15.79%

+41.60%

+41.60%

ZND Token (ZND) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ZND Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ZND Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ZND Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ZND Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+15.79%
30 দিন$ 0+100.32%
60 দিন$ 0-33.86%
90 দিন$ 0--

ZND Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ZND Token (ZND) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ZND এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ZND Token (ZND) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ZND Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে ZND Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ZND এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, ZND Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ZND Token সম্পর্কে

ZND Token-এর বর্তমান দাম কত?

Tk এ ট্রেডিং করছে, ZND Token গত ২৪ ঘন্টায় 15.79% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে ZND-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 178457827.16000003 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ZND Token-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk3625180.74918045648000, বিশ্বের #6999 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

ZND ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk থেকে Tk পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

ZND Token কীভাবে Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Ethereum Ecosystem টোকেন হিসেবে, ZND উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ZND Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:48:45 (UTC+8)

ZND Token (ZND) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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