YooShi প্রাইস (YOOSHI)
YooShi(YOOSHI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। YOOSHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YOOSHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YOOSHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, YooShi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, YooShi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, YooShi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, YooShi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.74%
|30 দিন
|$ 0
|+16.82%
|60 দিন
|$ 0
|+21.10%
|90 দিন
|$ 0
|--
YooShi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.34%
-1.74%
+7.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
YooShi is developed from a decentralized meme coin to YooShi's game metaverse, devoting to build a bridge between the the P2E game and players and make the game not only for fun but also bring profits! YooShi GamePad provides gaming developers a series of gaming pre-launch supports, such as selling unique in-game assets in the form of NFT, Farms, NFT auction and trading marketplace, etc..
YooShi (YOOSHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
