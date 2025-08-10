YNUSDX সম্পর্কে আরও

ynUSD Max (YNUSDX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
mexc
USD

আজকে ynUSD Max (YNUSDX) এর প্রাইস

ynUSD Max(YNUSDX) বর্তমানে 1.008USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 90.23KUSD। YNUSDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

ynUSD Max এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ YNUSDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YNUSDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ ynUSD Max (YNUSDX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, ynUSD Max থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ynUSD Max থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0080663184 ছিল।
গত 60 দিনে, ynUSD Max থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ynUSD Max থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0080663184+0.80%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

ynUSD Max (YNUSDX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

ynUSD Max এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

ynUSD Max (YNUSDX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

ynUSD Max (YNUSDX) কী?

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YNUSDX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 YNUSDX থেকে VND
26,525.52
1 YNUSDX থেকে AUD
A$1.54224
1 YNUSDX থেকে GBP
0.74592
1 YNUSDX থেকে EUR
0.8568
1 YNUSDX থেকে USD
$1.008
1 YNUSDX থেকে MYR
RM4.27392
1 YNUSDX থেকে TRY
41.11632
1 YNUSDX থেকে JPY
¥148.176
1 YNUSDX থেকে ARS
ARS$1,335.096
1 YNUSDX থেকে RUB
80.36784
1 YNUSDX থেকে INR
88.42176
1 YNUSDX থেকে IDR
Rp16,258.06224
1 YNUSDX থেকে KRW
1,399.99104
1 YNUSDX থেকে PHP
57.204
1 YNUSDX থেকে EGP
￡E.48.55536
1 YNUSDX থেকে BRL
R$5.47344
1 YNUSDX থেকে CAD
C$1.38096
1 YNUSDX থেকে BDT
122.31072
1 YNUSDX থেকে NGN
1,543.64112
1 YNUSDX থেকে UAH
41.64048
1 YNUSDX থেকে VES
Bs129.024
1 YNUSDX থেকে CLP
$976.752
1 YNUSDX থেকে PKR
Rs285.62688
1 YNUSDX থেকে KZT
543.97728
1 YNUSDX থেকে THB
฿32.27616
1 YNUSDX থেকে TWD
NT$30.1392
1 YNUSDX থেকে AED
د.إ3.69936
1 YNUSDX থেকে CHF
Fr0.8064
1 YNUSDX থেকে HKD
HK$7.90272
1 YNUSDX থেকে MAD
.د.م9.11232
1 YNUSDX থেকে MXN
$18.71856
1 YNUSDX থেকে PLN
3.66912
1 YNUSDX থেকে RON
лв4.3848
1 YNUSDX থেকে SEK
kr9.64656
1 YNUSDX থেকে BGN
лв1.68336
1 YNUSDX থেকে HUF
Ft342.03456
1 YNUSDX থেকে CZK
21.14784
1 YNUSDX থেকে KWD
د.ك0.305424
1 YNUSDX থেকে ILS
3.45744