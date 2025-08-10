XCREDI সম্পর্কে আরও

xCREDI লোগো

xCREDI প্রাইস (XCREDI)

তালিকাভুক্ত নয়

xCREDI (XCREDI) লাইভ প্রাইস চার্ট

mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে xCREDI (XCREDI) এর প্রাইস

xCREDI(XCREDI) বর্তমানে 0.02172286USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 325.84KUSD। XCREDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

xCREDI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ XCREDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XCREDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ xCREDI (XCREDI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, xCREDI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00330644 ছিল।
গত 30 দিনে, xCREDI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007152903 ছিল।
গত 60 দিনে, xCREDI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019723140 ছিল।
গত 90 দিনে, xCREDI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00387971782712868 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00330644+17.95%
30 দিন$ -0.0007152903-3.29%
60 দিন$ -0.0019723140-9.07%
90 দিন$ -0.00387971782712868-15.15%

xCREDI (XCREDI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

xCREDI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

xCREDI (XCREDI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

xCREDI (XCREDI) কী?

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

xCREDI (XCREDI) এর টোকেনোমিক্স

xCREDI (XCREDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XCREDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

