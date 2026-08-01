ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারETHআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
Wrapped iTRY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02382544 USD। WITRY-এর মার্কেট ক্যাপ 8,776,821 USD। WITRY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped iTRY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02382544 USD। WITRY-এর মার্কেট ক্যাপ 8,776,821 USD। WITRY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WITRY সম্পর্কে আরও

WITRY প্রাইসের তথ্য

WITRY কী

WITRY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WITRY টোকেনোমিক্স

WITRY প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Wrapped iTRY লোগো

Wrapped iTRY প্রাইস (WITRY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WITRY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02382569
$0.02382569$0.02382569
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped iTRY (WITRY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:25:19 (UTC+8)

Wrapped iTRY-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped iTRY (WITRY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02382544, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.04% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WITRY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WITRY-এর জন্য $ 0.02382544

Wrapped iTRY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 8,776,821 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 368.38M WITRY। গত 24 ঘণ্টায়, WITRY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02380117 (নিম্ন) এবং $ 0.02382624 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02383935 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01226095

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WITRY গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে +0.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Wrapped iTRY (WITRY) এর মার্কেট তথ্য

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

368.38M
368.38M 368.38M

368,380,156.8848967
368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

Wrapped iTRY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 8.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। WITRY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 368.38M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 368380156.8848967। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 8.78M

Wrapped iTRY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02380117
$ 0.02380117$ 0.02380117
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02382624
$ 0.02382624$ 0.02382624
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02380117
$ 0.02380117$ 0.02380117

$ 0.02382624
$ 0.02382624$ 0.02382624

$ 0.02383935
$ 0.02383935$ 0.02383935

$ 0.01226095
$ 0.01226095$ 0.01226095

+0.00%

+0.04%

+0.29%

+0.29%

Wrapped iTRY (WITRY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped iTRY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped iTRY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003048298 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped iTRY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006755536 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped iTRY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000093728958282 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.04%
30 দিন$ +0.0003048298+1.28%
60 দিন$ +0.0006755536+2.84%
90 দিন$ +0.000000093728958282+0.00%

Wrapped iTRY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped iTRY (WITRY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WITRY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped iTRY (WITRY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped iTRY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped iTRY এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WITRY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped iTRY প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped iTRY (WITRY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MegaETH EcosystemStablecoinsTRY Stablecoin

Wrapped iTRY সম্পর্কে

Wrapped iTRY-এর বর্তমান দাম কত?

Wrapped iTRY Tk2.9315251817110957824000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.04% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

WITRY-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 0.04% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি WITRY বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Wrapped iTRY-এর তুলনায় Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, WITRY ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Wrapped iTRY-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk1079915912.43942447216000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, WITRY #1231 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk2.9285389570638226032000 থেকে Tk2.9316236151564117504000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

WITRY কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Wrapped iTRY ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে WITRY-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

368380156.8848967 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped iTRY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:25:19 (UTC+8)

Wrapped iTRY (WITRY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Wrapped iTRY সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02431
$0.02431$0.02431

+143.10%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01280
$0.01280$0.01280

+190.90%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.11097
$0.11097$0.11097

-23.31%

Optiview

Optiview

OV

$2.0100
$2.0100$2.0100

+415.38%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.010060
$0.010060$0.010060

+4.68%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Optiview

Optiview

OV

$2.0100
$2.0100$2.0100

+415.38%

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.02431
$0.02431$0.02431

+143.10%

Myros

Myros

MY

$0.004625
$0.004625$0.004625

+94.65%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.034631
$0.034631$0.034631

+10.57%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.4890
$0.4890$0.4890

+8.66%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?